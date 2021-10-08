Цены на жилье поползли вверх

Предпочтения англичан повлияли на стоимость домов

Эксперты по недвижимости отмечают самый высокий рост цен на жилье с 2007 года. Квартиры подорожали, еще больше поднялись в цене таунхаусы и отдельные дома. Стиль жизни британцев изменился, а с ним – и приоритеты в недвижимости, пишет The Guardian.

В сентябре средняя цена на недвижимость выросла на 1,7%, или почти на £4,5 тыс. Консалтинговая компания Halifax заявила, что рост стал максимальным за последние 14 лет: средняя стоимость жилья достигла рекордного уровня в £267,5 тыс. Предыдущий пик зафиксировали в августе, цена была на £4 тыс. меньше.

Эксперты считают, что к таким изменениям привело в том числе изменение образа жизни англичан: в погоне за увеличением пространства британцы отдают предпочтения двухкомнатным или отдельным домам, поэтому цены на такую недвижимость повысились почти на 9%, тогда как на квартиры – всего на 6%.

В Уэльсе наблюдается самая высокая инфляция по стране, чуть отстает, но превышает средние показатели Шотландия. В числе отстающих – Лондон, но специалисты уверены, что «соблазн больших городов может вернуться». Специалисты Halifax также предупреждают, что ситуация может измениться в ближайшее время, поскольку стоимость жизни растет, а налоги повышаются. Покупателям придется задуматься о будущем, в частности решить вопрос, стоит ли приобретать недвижимость или ограничиться арендой.