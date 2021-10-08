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За Пикассо предлагают рекордную сумму

За Пикассо предлагают рекордную сумму
фотоpexels.com

Арт-рынки заманивают покупателей

Даты продаж еще не назначены, но названия некоторых картин, которые уйдут с молотка, уже известны. В лондонских аукционных залах Christie’s и Sotheby’s проходят предварительные просмотры. По прогнозам экспертов, одно полотно из серии портретов мушкетеров Пабло Пикассо продадут за $30 млн (около £22 млн), сообщает The Telegraph.

Критики сравнивали поздние работы испанца с «разглагольствованиями вышедшего из ума» старика и списывали его со счетов. Однако «Мушкетер» Пикассо показывает, сколько может стоить ошибка: написанная в 1960-х годах картина современникам не нравилась, но в конце 1980-х ее гениальность отметили модные художники, а на аукционе Christie’s в Нью-Йорке она будет выставлена с рекордной начальной стоимостью (сейчас все «Мушкетеры» стоят миллионы). Здесь же в качестве лота предложат полотно Моне за $12 млн.

65 произведений искусства, включая работы Пикассо, Ротко, Джакометти, Уорхола, входят в самую дорогую в истории частную коллекцию. Она принадлежала супругам Гарри и Линде Маклоу, но в результате бракоразводного процесса часть совместного имущества было решено продать. Экс-пара планирует выручить $600 млн на аукционе Sotheby’s и разделить деньги поровну.

С середины октября также будет проходить распродажа современного британского искусства аукционного дома Christie’s . На ней будут представлены две бронзовые скульптуры авторства Элизабет Фринк, которые ранее принадлежали Кирку Дугласу и его жене Энн. Кстати, история их знакомства (очень романтичная!) тоже связана с искусством: актер исполнял роль Ван Гога, когда встретил будущую супругу, работавшую в галерее Парижа. 

С не меньшим интересом участники арт-рынка ждут открытия ярмарки Frieze Art Fair в Лондоне, которой не было здесь два года. Несмотря на пандемию и Брексит, ожидается, что в палатках Риджентс-парка, как и прежде, разместятся около 300 галерей. Искусствоведы советуют обратить внимание на видеоработы Сони Бойс: в следующем году она представит Великобританию на биеннале в Венеции. 

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