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Абдулразак Гурна получил Нобелевскую премию по литературе

Абдулразак Гурна получил Нобелевскую премию по литературе
фотоcommons.wikimedia.org

Комитет отметил бескомпромиссность писателя

Для романиста танзанийского происхождения, проживающего в Британии, столь высокая оценка его писательского труда стала полной неожиданностью. Получив Нобелевскую премию по литературе, Абдулразак Гурна признался: пока не услышал собственное имя, не мог поверить в то, что оказался в списке выдающихся авторов, сообщает BBC.

Нобелевский комитет присудил писателю премию в размере 10 млн шведских крон (около £840 тыс.) за его преданность истине и выбранной тематике. В опубликованном заявлении говорится, что романы Гурны «открывают глаза на культурное разнообразие Восточной Африки, с которым не знакомы в других частях света». Также отмечено «бескомпромиссное и сочувственное обличение последствий колониализма».

 73-летний Гурна написал 10 романов, в том числе «Рай» и «Дезертирство». «Рай» был опубликован еще в 1994 году, это драматичная история мальчика, который вырос в Танзании в начале ХХ века. За это произведение, которое критики посчитали настоящим прорывом, автор был номинирован на Букеровскую премию.

Абдулразак Гурна родился на Занзибаре. Он прибыл в Англию в конце 1960-х годов и получил статус беженца, когда ему исполнилось 20 лет. В Британии он стал профессором английской и постколониальной литературы в Кентском университете в Кентербери. Совсем недавно он вышел на пенсию. Гурна – первый темнокожий африканский писатель, получивший Нобелевскую премию за последние 35 лет. Он считает, что его награда также поможет людям обратить более пристальное внимание на проблемы беженцев, миграционный кризис и последствия колониальной политики.

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