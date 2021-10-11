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Британия вкладывает миллионы в науку

Британия вкладывает миллионы в науку
фотоpexels.com

Инновационные технологии будут востребованы в космосе и на Земле

Новый министр науки Джордж Фриман видит Соединенное Королевство сверхдержавой. Он уверен, что соотечественники готовы к использованию передовых технологий как в космическом пространстве, так и на собственных кухнях, пишет Sky News.

«Сделано в Британии» – такая надпись должна быть на ракетах и спутниках, которые страна будет посылать в космос и отправлять на экспорт. Для достижения столь амбициозной задачи только в 2021 году правительство инвестировало £500 млн в космическую промышленность; в частности, £440 тыс. будут потрачены на исследование здоровья космонавтов в условиях невесомости. Авторы нового проекта полагают, что собранные данные помогут в планировании долгосрочных миссий, например на Марс. Кроме того, в рамках новой национальной космической стратегии Британия ищет в космосе сотрудничества со странами ЕС и США, а также равноправия с Россией и Китаем. В общей сложности власти инвестируют £16 млрд.

Научные разработки не так далеки от народа, как кажется: министр считает, что вложения в космическую отрасль обеспечат государству устойчивое политическое и экономическое будущее. Кроме того, передовые технологии будут использованы в сельском хозяйстве: Фриман уверен, что в обществе уже готовы к употреблению в пищу генно-модифицированных продуктов.

Симпатии чиновника на стороне британских ученых, которые первыми в мире отредактировали гены сельскохозяйственных культур. Он полагает, что работу в этом направлении стоит продолжить, отказавшись от использования химикатов и улучшая качество искусственного мяса.

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