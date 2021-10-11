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Экс-босс Tesco станет консультантом на Даунинг-стрит

Экс-босс Tesco станет консультантом на Даунинг-стрит
фотоpexels.com

«Решительный Дэйв» спешит на помощь

Борис Джонсон обратился к Дэйву Льюису, бывшему генеральному директору транснациональной корпорации Tesco (крупнейшая розничная сеть в Великобритании), с просьбой помочь наладить процесс поставок товаров, сообщает Reuters.

Льюис был назначен консультантом правительства на три месяца. Такое решение премьер-министра стало ответом на критику бизнес-сообщества. По ряду причин поставки разнообразных товаров – от топлива до продуктов питания и воды – были нарушены, а меры, принятые властями, не помогали. Теперь гуру розничной торговли будет консультировать правительство по «немедленным улучшениям и любым необходимым долгосрочным изменениям». По словам премьер-министра, богатый опыт Льюиса поможет в решении проблемы глобального дефицита, с которым столкнулась Британия. Он также станет сопредседателем новой правительственной группы и будет тесно взаимодействовать с минфином.

«Дерзкий Дэйв» заработал репутацию кризис-менеджера, быстро и четко решающего любые проблемы, после того как наладил бизнес Unilever (группа потребительских товаров). Кроме того, многие справедливо считают, что величие Tesco – это личная заслуга Льюиса: он возглавил компанию в тот момент, когда она терпела убытки после финансового скандала, и покинул руководящий пост только после того, как Tesco заняла лидирующие позиции в Британии.

Правда, однажды слепая вера в репутацию чуть не сыграла с Даунинг-стрит злую шутку: по вине приглашенного экс-премьером Дэвидом Кэмероном эксперта, который составил отчет об экономии средств правительства, обанкротился универмаг и 11 тысяч человек лишились основного дохода.

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