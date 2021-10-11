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Лондон может постичь судьба Атлантиды

Лондон может постичь судьба Атлантиды
фотоpexels.com

Климатологи советуют перенести столицу

Согласно отчету правительственной группы по климату, угроза затопления Лондона так серьезна, что столицу лучше перенести в другой город, куда вода не доберется, пишет TimeOut.

По мнению сэра Дэвида Кинга, главного консультанта Даунинг-стрит по климату, новую столицу придется искать уже к 2030 году: в случае повышения уровня моря Лондон частично будет затоплен. Чтобы избежать хаоса и возможных негативных последствий, к худшему сценарию следует готовиться заранее.

Чем выше будет новая столица, тем лучше, считают климатологи. Из-за парникового эффекта, бесконтрольных выбросов в атмосферу климат меняется быстро и довольно непредсказуемо. В качестве вариантов для новой резиденции королевы и правительства предложены Лидс (самый крупный город в Западном Йоркшире) и Шеффилд (ранее он был центром тяжелой промышленности). Шеффилд был выбран исключительно из-за местоположения: он находится у подножия Дербиширских холмов, выше других городов королевства (тем более заводов с дымящими трубами там уже нет).

Многие британцы успели привыкнуть к опасности затопления – все-таки жители островного государства постоянно сталкиваются с этой угрозой. Тем не менее ученые призывают отнестись к ситуации со всей серьезностью: совсем недавно вода причинила лондонцам много неприятностей. Уровень прилива в Темзе неуклонно растет с конца 1880-х годов. Согласно отчету, в зоне риска также оказались Бристоль и Халл.

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