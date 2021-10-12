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Алиса из Страны чудес – в Музее Виктории и Альберта

Алиса из Страны чудес – в Музее Виктории и Альберта
Фотоinstagram.com/culturalcomms

Иммерсивная выставка «Alice: Curiouser and Curiouser» демонстрирует метаморфозы «Приключений Алисы в Стране чудес», произошедшие с книгой за 157 лет. Посетители выставки могут увидеть рисунки британского художника-карикатуриста Джона Тенниела, создавшего иллюстрации для первого издания книги Льюиса Кэрролла, мультипликационную адаптацию Уолта Диснея 1951 года, а также сюрреалистические скетчи с персонажами, выполненные Сальвадором Дали.

Кэрролл (настоящее имя – Чарльз Доджсон), автор знаменитой сказки, описал в ней свой опыт – люди, страдающие эпилепсией, перед приступом испытывают странные ощущения, воспринимая свое тело необычно маленьким либо большим. Кроме того, сама история «Алисы» началась с появления в колледже Крайст-Черч, где преподавал Кэролл, нового декана – Генри Лидделла. Коллеги быстро подружились, и во время визитов в гости Доджсон познакомился с семьей декана, в том числе с его четвертым ребенком – Алисой, ставшей прототипом главной героини повести.

КОГДА: до 30 января 2022 года, с 10:00 до 16:00
ГДЕ: Cromwell Road, London SW7 2RL
БИЛЕТЫ: от £20, vam.ac.uk

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