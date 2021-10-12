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Плата за проезд по ночному центру возвращается?

Плата за проезд по ночному центру возвращается?
фотоpexels.com

Поводом для такого решения стало увеличение трафика

Мэр Лондона считает, что, возможно, придется повторно ввести плату за въезд в центр Лондона ночью. Решение будет принято в зависимости от состояния загруженности магистралей в темное время суток, пишет Evening Standard.

Если интенсивность движения в центре города к вечеру возрастет, то властям столицы придется вернуть плату «за пробки». Ранее Садик Хан высказывал предложение о сокращении работы станций по взиманию сборов «за заторы»: по будням вместо 22:00 станции отключались бы в 18:00. По оценкам экспертов, эту идею поддержали около 10 тыс. лондонцев. 

Однако после того, как трафик с августа заметно увеличился, по мнению компании Transport for London (TfL), его сохранение на таком же ценовом уровне позволит лишь на 4% снизить интенсивность движения по сравнению с допандемийным уровнем. Другое дело –  сокращение времени, за которое будет взиматься плата. Вокруг этой меры разгорелись споры.

TfL признается в том, что понятия не имеет, каким может стать движение автотранспорта уже в начале следующей весны, поэтому London Travel Watch (организация, отслеживающая пассажиропоток) отметила: если автобусы будут застревать в пробках после 18:00 в будние дни, то время взимания платы снова придется продлить до 22:00. Бывший кандидат в мэры Лондона Сиан Берри, одна из лидеров Зеленой партии Англии и Уэльса, его поддержала. 

Ранее налог «на пробки» (£11,5) так и собирали: с 07:00 до 18:00. Однако его размер (до £15) и время действия были увеличены по ряду причин: прежде всего экстренно – из-за пандемии коронавируса, чтобы исключить скопление большого количества людей, а также для того, чтобы заставить лондонцев пересесть в автобусы и на велосипеды ради сохранения экологии – уменьшая количество вредных выбросов в атмосферу.

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