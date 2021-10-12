Плата за проезд по ночному центру возвращается?

Поводом для такого решения стало увеличение трафика

Мэр Лондона считает, что, возможно, придется повторно ввести плату за въезд в центр Лондона ночью. Решение будет принято в зависимости от состояния загруженности магистралей в темное время суток, пишет Evening Standard.

Если интенсивность движения в центре города к вечеру возрастет, то властям столицы придется вернуть плату «за пробки». Ранее Садик Хан высказывал предложение о сокращении работы станций по взиманию сборов «за заторы»: по будням вместо 22:00 станции отключались бы в 18:00. По оценкам экспертов, эту идею поддержали около 10 тыс. лондонцев.

Однако после того, как трафик с августа заметно увеличился, по мнению компании Transport for London (TfL), его сохранение на таком же ценовом уровне позволит лишь на 4% снизить интенсивность движения по сравнению с допандемийным уровнем. Другое дело – сокращение времени, за которое будет взиматься плата. Вокруг этой меры разгорелись споры.

TfL признается в том, что понятия не имеет, каким может стать движение автотранспорта уже в начале следующей весны, поэтому London Travel Watch (организация, отслеживающая пассажиропоток) отметила: если автобусы будут застревать в пробках после 18:00 в будние дни, то время взимания платы снова придется продлить до 22:00. Бывший кандидат в мэры Лондона Сиан Берри, одна из лидеров Зеленой партии Англии и Уэльса, его поддержала.

Ранее налог «на пробки» (£11,5) так и собирали: с 07:00 до 18:00. Однако его размер (до £15) и время действия были увеличены по ряду причин: прежде всего экстренно – из-за пандемии коронавируса, чтобы исключить скопление большого количества людей, а также для того, чтобы заставить лондонцев пересесть в автобусы и на велосипеды ради сохранения экологии – уменьшая количество вредных выбросов в атмосферу.