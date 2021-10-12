﻿﻿﻿﻿﻿

Школы Лондона сокращают бюджеты

Школы Лондона сокращают бюджеты
фотоpexels.com

Власти считают проблему надуманной

Лондонские школы переживают финансовый кризис. Более четверти из них вынуждены сокращать свои расходы, чтобы сбалансировать бюджеты. Причины, которые стали источником такой сложной ситуации, приводит Evening Standard.

Согласно опросам, почти 30% столичных школ урезают расходы, а 35% – планируют поступить так же в следующем году. Исследование, которое провела национальная ассоциация директоров школ, показало, что кризис является результатом десятилетнего недофинансирования системы образования, в том числе сказалось увеличение дополнительных расходов в период пандемии. 

Теперь школы вынуждены сокращать штат и бюджет различных учебных и внешкольных мероприятий. Участились случаи, когда директора покупают оборудование или инвентарь для школьных нужд за собственные средства. Директор начальной школы в Ромфорде Барри Рид приобрел мини-батут для физических упражнений за £35, а его коллега из Ньюэма отметил: «Пришлось сократить нашу поддержку в области благополучия и психического здоровья, не обновив консультационную службу Place2Be».

Несмотря на данные нового исследования и свидетельства директоров школ Лондона, в кабмине считают проблему надуманной. В ведомстве заявили, что нынешнее правительство «обеспечивает самый высокий рост финансирования за прошедшее десятилетие». По сравнению с прошлым учебным годом, было выделено на £7,1 млрд больше средств. Однако очевидно, что из-за экономического кризиса и роста инфляции некоторые школы оказались на грани выживания. 

profile-sample2
Школы Лондона сокращают бюджеты
12-10-2021
profile-sample2
Плата за проезд по ночному центру возвращается?
12-10-2021
profile-sample2
В Британии появится приложение для безопасности женщин
12-10-2021
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.