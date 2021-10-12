Школы Лондона сокращают бюджеты

Власти считают проблему надуманной

Лондонские школы переживают финансовый кризис. Более четверти из них вынуждены сокращать свои расходы, чтобы сбалансировать бюджеты. Причины, которые стали источником такой сложной ситуации, приводит Evening Standard.

Согласно опросам, почти 30% столичных школ урезают расходы, а 35% – планируют поступить так же в следующем году. Исследование, которое провела национальная ассоциация директоров школ, показало, что кризис является результатом десятилетнего недофинансирования системы образования, в том числе сказалось увеличение дополнительных расходов в период пандемии.

Теперь школы вынуждены сокращать штат и бюджет различных учебных и внешкольных мероприятий. Участились случаи, когда директора покупают оборудование или инвентарь для школьных нужд за собственные средства. Директор начальной школы в Ромфорде Барри Рид приобрел мини-батут для физических упражнений за £35, а его коллега из Ньюэма отметил: «Пришлось сократить нашу поддержку в области благополучия и психического здоровья, не обновив консультационную службу Place2Be».

Несмотря на данные нового исследования и свидетельства директоров школ Лондона, в кабмине считают проблему надуманной. В ведомстве заявили, что нынешнее правительство «обеспечивает самый высокий рост финансирования за прошедшее десятилетие». По сравнению с прошлым учебным годом, было выделено на £7,1 млрд больше средств. Однако очевидно, что из-за экономического кризиса и роста инфляции некоторые школы оказались на грани выживания.