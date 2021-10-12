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Триумфальное возвращение Адель

Триумфальное возвращение Адель
фотоcommons.wikimedia.org

Певица выпустит новый альбом

Как считают представители музыкальной индустрии, возвращение Адель станет сенсацией, которая затмит такие события в мире шоу-бизнеса, как выход новых альбомов Эда Ширана и Coldplay и реинкарнация группы ABBA спустя сорок лет, пишет The Guardian.

После шестилетнего молчания поп-дива дала два больших интервью для британского и американского изданий журнала Vogue, а также снялась для их обложек. Планируется, что долгожданный четвертый альбом под названием «30» поклонники смогут услышать уже в середине ноября, а 15 октября будет выпущен сингл «Easy on Me».

В интервью исполнительница отметила, что новые песни более лирические, чем предыдущие, а тексты рассказывают о ее прощании с собой прежней. Адель похудела и изменилась, но она утверждает, что это никак не связано с непростым разводом. Кстати, этой теме тоже посвящено несколько композиций с новой пластинки (об этом говорит и ее название – именно в тридцатилетнем возрасте певица вышла замуж за Саймона Конецки). А еще с помощью музыки Адель хочет объяснить своему девятилетнему сыну, почему его родители расстались.

Музыкальные критики полагают, что преображение Адель вряд ли повлияет на отношение к ней поклонников. По словам соорганизатора фестиваля Гластонбери Эмили Ивис, у британской дивы невероятный голос и фантастические песни, но именно то, что «она очень честна и показывает свое истинное «я», делает Адель по-настоящему уникальной артисткой.

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