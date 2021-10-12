В Британии появится приложение для безопасности женщин

Сервис пока работает в тестовом режиме

Компания British Telecom Group (BT Group) предложила новую услугу для женщин, которым приходится возвращаться домой в одиночестве, – разработчики создали специальное приложение для смартфона, пишет The Guardian. По словам главы BT Group Филипа Янсена, идея создания трекера возникла после того, как в столице Великобритании была похищена, изнасилована и убита Сара Эверард.

Перед началом движения требуется активировать сервис: позвонить или отправить сообщение на номер 888. Затем нужно ввести отправную и конечную точки маршрута (для удобства в приложении можно сохранить домашний адрес и адреса наиболее часто посещаемых мест). Затем трекер рассчитывает приблизительное время маршрута, а система GPS начинает отслеживать передвижения человека из точки А в точку Б. Когда это время истечет, приложение запросит у пользователя информацию о том, благополучно ли он добрался до конечного пункта. Если ответ не поступит, будут оповещены службы экстренной помощи, при необходимости – и полиция.

Запуск полной версии будет стоить около £50 млн. Министр внутренних дел Прити Пател поддержала проект, но окончательное решение о начале работы сервиса 888 пока не принято. При этом Пател отметила: «В ведомстве ценят важность совместной работы власти и частных компаний в борьбе за безопасность на улицах британских городов». Если правительство поддержит инновационную схему и оплатит расходы, то сервис заработает уже к Рождеству.