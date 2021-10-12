За звание культурной столицы Британии борются восемь городов

Победителя назовут весной

В Британии выбирают новую культурную столицу. За титул развернулась серьезная борьба, ведь почетный статус, который присваивается на год, дает возможность получить грант на осуществление различных культурных проектов, пишет The Guardian. Победитель будет известен весной 2022 года.

В этом году на конкурс было подано рекордное количество заявок: двадцать городов изъявили желание участвовать в борьбе, до завершающего этапа добрались восемь, и каждый из них по-своему привлекателен. Среди фаворитов – североирландский Арма, английские Брадфорд, Дарем и шотландский Стерлинг.

Кандидаты на победу впервые получили гранты в размере £40 тыс. на подготовку к заключительной части состязания: им предстоит доказать, что они могут поставить культуру «во главу угла в ходе восстановления после пандемии». Глава экспертной комиссии сэр Фил Редмонд считает, что длинный список претендентов продемонстрировал «диапазон и глубину культурных амбиций».

Титул самого культурного города Британии не только почетен, но и экономически выгоден. Ковентри, победитель 2021 года, выиграл £15,5 млн на реализацию заявленной годовой программы. Инвесторы вложили в культурное развитие города еще £100 млн: эти деньги, в частности, получили художественная галерея, музей Герберта, кафедральный собор и Белградский театр. Халл, победивший в 2017 году, посетили более 5,3 млн туристов.