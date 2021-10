Мой дорогой супергерой: время покупать

Снимать фильмы о Бонде, продвигать свои продукты через фильмы бондианы и примерить на себя образ жизни «как у Бонда» – дорогое удовольствие. Сколько это стоит и хватит ли денег, чтобы поиграть в Бонда? А смог бы сам Джеймс Бонд прожить на официальную зарплату?

Дорогой Бонд

Запоздавшую премьеру «Не время умирать» ждали и зрители, и продюсеры – в съемки двадцать пятого фильма об агенте 007 вложили не менее £180 млн, а машине бондианы необходимы бесперебойные поставки финансового топлива, чтобы продолжать головокружительную супергеройскую гонку по мировым экранам и нашим сердцам. Это последний фильм франшизы с Дэниелом Крейгом, так что понятно желание съемочной группы проводить актера с размахом. Крейг стал самым высокооплачиваемым актером бондианы: его гонорар за «Не время умирать» составил £18 млн.

Деньги на производство картин о Бонде охотно дают люксовые бренды: производители автомобилей, одежды, часов, электроники, напитков, – почти все аспекты жизни агента могут стать площадкой для продакт-плейсмента. Так, на большом экране рядом с героем засветились автомобили Aston Martin, Land Rover и Ford, водка Belvedere, пиво Heineken, шампанское Bollinger, на актере можно заметить костюмы Brioni и Tom Ford, часы Rolex и Omega и т. д. В прошлом фильме бондианы внимательные зрители насчитали семнадцать примеров продакт-плейсмента. По оценкам маркетологов, под съемки двадцать пятой части кинофраншизы были заключены сделки на £75 млн. Сколько может стоить такой же образ жизни, как у Бонда, и кому он доступен?

Жизнь не по средствам

Эксперты сайта онлайн-игр CasinoScores попытались определить стоимость жизни в стиле агента 007. Общая цена гардероба составила £154,33 тыс. Самый дорогой предмет коллекции – запонки Tom Ford, сделанные на заказ из перламутра с гравировкой «JB» (фильм «007: Спектр») за £74,5 тыс. Второй по дороговизне предмет – кожаный пиджак Giorgio Armani из «Казино «Рояль» (£4,8 тыс.).

Коллекция гаджетов Бонда стоит около £82,38 тыс. В топе – винтовка Anderson Wheeler 500 Nitro Express Double Rifle за £15,5 тыс. из фильма «007: Координаты «Скайфолл». Общая стоимость всех транспортных средств, используемых Крейгом в роли агента 007, – £32,1 млн (среди них вертолет AgustaWestland AW101 – £21 млн, яхта Pruva Regina – £8,4 млн, спорткар Aston Martin DB10 – £1,4 млн).

В книгах Бонд отдает предпочтение марке часов Rolex, как и автор Ян Флеминг в реальной жизни. Но экранный агент носит часы Omega Seamaster с 1995 года – завидное постоянство. Бренд не раскрывает точные данные о спонсорстве, но это миллионы долларов, ведь лимитированные Omega для франшизы о разведчике быстро раскупаются и становятся предметом коллекционирования. Цена некоторых моделей превышает $100 тыс. (£73 тыс.).

Журналисты CNN подсчитали, что на жизнь в стиле Бонда нужно около $1,5 млн в год (£1,09 млн). Однако реальная зарплата разведчика соответствовала бы категории D7 (уровень полковника в министерстве обороны) – £68,5 тыс. в год. Учитывая, что Бонд – бывший командир Королевского флота и засекреченный убийца «00», он, вероятно, получает вдвое больше: предположим, он зарабатывает £135 тыс. в год. Как же наш супершпион оплачивает роскошный образ жизни?

Бонд путешествует под прикрытием компании Universal Exports и имеет доступ к почти неограниченным средствам от государства, что позволяет ему останавливаться в лучших отелях, носить дорогие костюмы и летать первым классом. Согласно Флемингу, родители после смерти оставили секретному агенту довольно большое наследство, так что он вряд ли когда-то испытывал недостаток в средствах.

Делай как Бонд

Образ жизни суперагента, может быть, и требует миллионов на счету, но не стоит отчаиваться, если вам подобные траты не по карману. Есть несколько более-менее бюджетных способов приобщиться к миру Бонда.

Прогуляться пешком по Лондону

Это самый доступный способ, ведь Лондон всегда играл важную роль во франшизе. Здесь находится штаб-квартира МИ-6, а сам 007 живет в Челси, недалеко от Кингс-роуд. Прогуляйтесь по Веллингтон-скверу и Карлайл-скверу – предположительно, Бонд жил где-то здесь. Родившийся в Мейфэре Флеминг тоже одно время проживал в Челси, рядом с улицей Чейни-уок. Переехать в Челси – недешевая затея: таунхаус с четырьмя спальнями в Челси на Веллингтон-сквер был выставлен на продажу за £14,6 млн.

Как и многих покинувших Лондон, город притягивает к себе ушедшего на покой Бонда. Среди достопримечательностей фильма «Не время умирать» – мост Хаммерсмит, где встречаются Бонд и М (Рэйф Файнс), а также здание министерства обороны в Уайтхолле. Героиня Мадлен гуляет по улице Мэлл и посещает Карлтон-Хаус-Террас, где находится ее офис.

Погонять на катере по Темзе

Помните сцены погони на скоростном катере по Темзе в фильме «007: Спектр»? За скромную сумму в £39,50 с компанией Thames Rockets вы можете отправиться в обзорный круиз на скоростном катере RIB, а Thames Jet предлагает пакет Thames Bond, куда входит еще и прогулка на вертолете.

Остановиться в Canary Wharf Four Seasons Hotel

Конечно, Бонд может жить только в шикарных пятизвездочных отелях. Помните горячие сцены в душе в фильме «007: Координаты «Скайфолл»? А заплыв в бассейне на вершине отеля в Шанхае? Все это снималось в лондонском Four Seasons – небоскребы Шанхая добавили с помощью компьютерной графики. Влюбленным на заметку: пикантная сцена в душе была снята в номере 712. Цена – от £220.

Выпить тот самый мартини в The Dukes

По легенде? фразу «Взболтать, но не смешивать» Флеминг придумал в баре The Dukes на Сент-Джеймс-плейс, где в 50-е годы был завсегдатаем. Тогда джентльмены перемешивали мартини, а Флеминг просил свой напиток взбивать в блендере – неслыханная дерзость. Cчитается, что Алессандро Палацци, который работает в The Dukes около тридцати лет, делает самый лучший мартини в мире. Не верите? Проверьте сами. Цена коктейлей в The Dukes Bar – около £20.00.

Прогуляться по куполу «Арены 02»

Когда Бонд в исполнении Пирса Броснана в фильме «И целого мира мало» мчался на катере по Темзе, чтобы оказаться на вершине белоснежного купола в Северном Гринвиче, здание называлось «Купол Миллениум». Теперь это «Арена О2» с развлекательными площадками, магазинами и ресторанами. Но почувствовать себя супергероем можно не внутри, а снаружи этого крытого стадиона, взобравшись на его вершину. Для храбрости наливают шампанского. Цена – £32–39.

Взломать код в Блетчли-парк

Во время Второй мировой войны Ян Флеминг, офицер разведки, посещал легендарный Блетчли-парк. В этом шифровальном центре трудились лучшие математики и специалисты по взлому кодов. Сегодня Блетчли – туристический центр и музей. В его баре с помощью знаменитой шифровальной машины «Энигма» и собственной фантазии можно создать индивидуальный коктейль. Цена – £21.00.

Пахнуть, как джентльмен

В сети лондонской парфюмерной компании Floris можно купить тот самый знаменитый парфюм «№89», который использовал Джеймс Бонд. Одеколон обойдется вам в £60, а парфюмерная вода – в £200.

Одеться с иголочки

Поставщиками костюмов для Бонда были Tom Ford и Brioni, а еще – английские портные Энтони Синклер, Дими Мейджор, Сирил Касл и Дуглас Хейворд. Костюм от Tom Ford стоит не менее $4 тыс. (£2,9 тыс.), а Brioni – в среднем $6 тыс. (£4,4 тыс.). Дизайнерские вещи со скидкой до 80% круглый год можно купить в Bicester Village и TK Maxx, онлайн – на сайте BrandAlley.

Взять на тест-драйв Aston Martin

Эволюцию образа пережил не только сам главный герой, который стал более эмпатичным и эмоциональным, но и его надежный автомобиль – Aston Martin, ставший электромобилем. Вернее, два из четырех Aston Martin в фильме – экологичные модели. Но для любителей ретро в картине есть захватывающая сцена погони на Aston Martin DB5 – великолепная отсылка к «Голдфингеру» 1964 года. Такой же Aston Martin DB5 был выставлен на продажу в Сиднее за $1,65 млн (£1,2 млн) в конце прошлого года. Но взять Aston Martin на тест-драйв стоит всего лишь £39.

Сверять время по часам Omega

В книге «На секретной службе Ее Величества» Флеминг описывает Бонда как обладателя «тяжелого Rolex Oyster Perpetual на металлическом браслете». С 1995 года агент 007 предпочитает часы Omega. Для фильма «Не время умирать» Omega и Крейг создали модель Seamaster Diver 300M 007 Edition. Это легкие часы с винтажными штрихами. Цена – от $6 тыс. (£4,4 тыс.). Хорошие новости – модель не будет выпущена ограниченным тиражом, так что копите денежки.

А еще есть интересная опция от швейцарского бренда Atelier Jalaper: часы, изготовленные из подлинного капота Aston Martin DB5. Основатели бренда собрали на сайте Kickstarter €125 тыс. (около £106 тыс.) за 30 дней и выпустили лимитированную серию из шестисот моделей четырех классических дизайнов.

Отдохнуть красиво

Заоблачный бюджет «Не время умирать» объясняется в том числе натурными съемками в красивых и экзотических локациях. Фильм снимали в Италии, на Фарерских островах, в Шотландии, Англии и на Ямайке – есть из чего выбирать. Сколько стоит отпуск в стиле Бонда?

Ямайка: по сюжету агент 007 наслаждается размеренной жизнью в отставке на Ямайке, но тут беда – лучшие люди ЦРУ не могут спасти похищенного ученого. Снимали ленту в Кингстоне, а дом Бонда построили рядом с Порт-Антонио. По данным Trayvale Travel, турпакет с перелетом экономклассом из Лондона в Кингстон и обратно и неделя проживания на пятизвездочной вилле The Trident Hotel в Порт-Антонио обойдутся в £2,95 тыс. на человека.

Фарерские острова: вымышленное логово героя-злодея в исполнении Рами Малека снимали на Фарерских островах. Это удаленное и малодоступное место. Поскольку фантастическое логово «сшито» из разных планов с помощью CGI, в реальности его не существует. Обратный перелет экономклассом из Лондона (Хитроу) в Осло на рейсе авиакомпании Scandinavian Airlines и 7 ночей в двухместном номере пятизвездочного отеля, по данным TrayVale, будут стоить не менее £1,3 тыс. на человека.

Шотландия: некоторые сцены «Не время умирать» сняты в поместье Ардверики в шотландском национальном парке Кернгормс. На территории поместья сдаются в аренду коттеджи. Уютный Gatelodge не доступен до 11 января, минимальная цена – £473 за две ночи.

Италия: захватывающую гонку на классическом Aston Martin DB5 снимали в Матере – итальянском старинном городке с богатой историей и атмосферными улочками, пропитанными кьянти и романтикой. Citalia сообщает о буме в пятизвездочном отеле-пещере Aquatica Cave, вырубленном в скале. Он находится в сердце Сасси, района Матеры и объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. В поисках романтики влюбленные выкладывают £2,3 тыс. и больше за четырехдневный тур.

Подготовила Елена Лео