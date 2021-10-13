На рынке труда – более миллиона вакансий 

Кадровый голод обновил исторический максимум за 20 лет

Управление национальной статистики зарегистрировало рекордное число вакансий. С июля по сентябрь дефицит персонала составил около 1,1 млн человек. Наиболее сложно набрать сотрудников со специализацией продавца и автослесаря, сообщает ВВС.

Лидерами по числу размещенных вакансий стали сфера услуг, производство и гостиничный бизнес. С конца лета работодатели активно ищут квалифицированный персонал для своих предприятий, отмечая, что конкуренция среди работодателей жесточайшая. По словам директора по поставкам пищевых продуктов Brakes Марка Дженкинса, «из каждых двух человек, которых мы нанимаем, остается только один, потому что на рынке есть и другие рабочие места». Бизнесмен заявил, что нехватка персонала и большая текучка кадров отказывает на отрасль «экстремальное» давление, в связи с чем работодатели были вынуждены повысить зарплаты на 15–20%.

Эксперты отмечают, что в настоящее время на одну вакансию претендует меньше безработных, чем когда-либо за последние 40 лет, и сейчас самое подходящее время для поиска работы. По статистике, число тех, кто не искал работу, уменьшилось на 91 тыс. человек по сравнению с предыдущим кварталом, но выросло на 50 тыс. по сравнению с прошлым годом.

Рынок вакансий восстанавливается после пандемии. На предприятия постепенно возвращаются работники. Канцлер казначейства назвал «обнадеживающим» тот факт, что в начале осени снизилось количество увольнений. Тем не менее главный экономист аудиторской компании Яэль Селфин опасается, что нехватка кадров на рынке труда может сказаться на темпах восстановления британской экономики после коронавируса.