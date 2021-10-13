Новинки для ухода за лицом, телом, стопами и волосами

Сегодня речь пойдет о четырех косметических средствах, которые не только отличаются богатым, эффективным и сбалансированным составом, но и действуют на конкретные части тела. Они выгодно выделяются на фоне других косметических продуктов своей точечной функциональностью.

Для лица: маска и масло для сияющей кожи от Perl Cosmetics

British Pink Clay Mask & Illuminating Oil, от £13,50 // perlcosmetics.com

Маска для лица, в которой содержится британская розовая глина, обладающая осветляющим эффектом, уникальна: ее можно смешивать с маслом для лица (также в комплекте) в пропорции, необходимой для индивидуальных особенностей различных типов кожи. Издавна известные полезные свойства жемчужной пудры помогают осветлить уставшую и тусклую кожу, а также избавиться от воспалений.

В состав маски входят каолин, жемчужный порошок, экстракт плодов бузины, порошок алоэ вера, витамин C, ретинол (витамин A), масло семян малины, масло семян клюквы, масло семян винограда, масло семян граната, витамин E, масло семян подсолнечника.

Сияющая кожа – в 6 этапов:

– умойтесь с нежным очищающим средством;

– смешайте маску, положив 2 ложки порошковой глины с горкой в 1 ложку воды, после смешивания добавьте осветляющее масло (до 10 капель для жирного типа кожи, до 20 – для сухой или чувствительной кожи);

– равномерно нанесите маску на лицо с помощью силиконовой кисточки, избегая попадания в зону вокруг глаз;

– подождите 10–15 минут, чтобы маска застыла;

– смойте ее теплой водой, используя ватные диски;

– нанесите на лицо любимый увлажняющий крем или сыворотку.

Для тела: идеальные спутники от Messiah and Eve

Messiah and Eve – это новая коллекция роскошных средств для тела. В составе – ингредиенты исключительно премиум-класса, обычно их используют в уходе за лицом: например, ниацинамид и кислоты AHA – для мягкого отшелушивания, сквалан и пребиотики – для питания, защиты и восстановления. В коллекцию входят очищающие средства для тела, кремы для тела и эмульсии-масла для нежного расслабляющего ритуала приема душа и ванны.

Еще одна изюминка – отдушки: это созданные на заказ изысканные французские ароматы, сочетающие в себе эфирные масла и растительные компоненты. Здесь вы найдете восхитительные нотки пряного черного перца, ежевики, бергамота, ветивера и вербены. Запахи очень стойкие, долго сохраняются на коже.

BODY CLEANSER .01: увлажнение и смягчение кожи, £21 за 300 мл // messiahandeve.co.uk

Витамин B5 защищает и увлажняет, разглаживает и успокаивает, масло марулы богато антиоксидантами, глицерин и пентавитин глубоко увлажняют, защищают кожу.

Аромат: древесные ноты, ноты жасмина, бергамота и черного перца.

BODY CLEANSER .02: отшелушивание и обновление кожи, £21 за 300 мл // messiahandeve.co.uk

Нежное отшелушивание с AHA-кислотами, в составе также содержатся ниацинамид – выравнивает тон кожи, осветляет, укрепляет защитный барьер кожи, витамин Е и пентавитин – увлажняют и защищают кожу.

Аромат: ноты сладкой ежевики, березового дегтя и гваякового дерева.

BODY CREAM .01: увлажнение и поддержка кожного барьера, £25 за 300 мл // messiahandeve.co.uk

Сквалан, элемент растительного происхождения, глубоко увлажняет, пребиотики нужны для здоровья микробиома, поддерживают барьерную функцию кожи, витамин В5 защищает, увлажняет, разглаживает, успокаивает ее, масло жожоба помогает сделать кожу сверхмягкой, а масло авокадо богато жирными кислотами, которые оптимальны для восстановления кожи.

Аромат: древесные ноты, ноты жасмина, бергамота и черного перца.

BATH OIL EMULSION .01: питание и смягчение кожи, £26 за 200 мл // messiahandeve.co.uk

Входящее в состав масло сладкого миндаля смягчает, масло огуречника глубоко увлажняет чувствительную и сухую кожу, масло жожоба – источник жирных кислот, витамин Е увлажняет и защищает кожу.

Аромат: ноты тимьяна, вербены и ветивера.

Для стоп: педикюр без усилий с Leighton Denny

Foot Masque & Pedicure Socks, £15 // leightondenny.com

Когда совсем нет времени на уход за стопами, на помощь приходят специальные средства, в которых содержатся экстрамощные ингредиенты. Они помогают постепенно смягчить кожу, не травмируя ее.

Интенсивная маска для ног в наборе со специальными носками от Leighton Denny – как раз такой продукт. Используйте ее ежедневно, чтобы смягчить кожу: нанесите довольно плотный слой на сухие чистые стопы, наденьте носки для педикюра и оставьте на ночь или 2–3 часа, затем смойте остатки средства теплой водой.

В составе:

– экстракты папайи и ананаса – аккуратно удаляют омертвевшие клетки кожи;

– глицерин – увлажняет и смягчает кожу;

– масло оливок и виноградных косточек – питает кожу ног;

– алоэ – успокаивает кожу.

Для волос: твердое мыло от Centred

Altered State Solid Shampoo Bar, £20 за 80 г // wearecentred.com

Ежегодно мы выбрасываем 80 миллиардов пластиковых бутылок из-под шампуня и кондиционера. Эта феноменальная цифра заставила множество брендов, производящих продукцию для волос, задуматься и начать выпускать аналогичные средства в твердом виде. И на то есть три экопричины. Во-первых, сокращается использование упаковочных материалов. Во-вторых, уменьшается потребление воды при производстве, поскольку она в них просто не содержится. Это может показаться мелочью, но вода стоит первой в списке ингредиентов косметических средств, и на сотни, тысячи, миллионы единиц продукции приходится внушительный объем воды. В-третьих, снижаются выбросы вредных веществ в атмосферу, поскольку твердые средства весят значительно меньше бутылок с шампунем и кондиционером и, следовательно, занимают гораздо меньше места при транспортировке.

Твердое мыло для волос от известного бренда Centred – это высококонцентрированное средство с натуральным составом, которое сохраняет все функции жидкого шампуня. Мыло поможет сделать волосы сильными, здоровыми и прекрасно очистит их.

Это роскошное сверхпенящееся очищающее средство на основе кокоса создано для укрепления и увлажнения волос. Оно также отлично успокаивает кожу головы и заряжает волосяные фолликулы энергией, способствуя росту волос.

В составе:

– алоэ вера – кондиционирует и делает волосы гладкими и блестящими, способствует росту волос, предотвращает зуд на коже головы и уменьшает перхоть;

– кофеин – стимулирует волосяные фолликулы (волосы растут гораздо быстрее);

– вода цветков апельсина и ромашки – помогает снять раздражение.

Бонусом – ароматерапия: натуральный цитрусовый аромат, дополненный бергамотом и янтарем, поможет снять стресс.