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Подарите подросткам свободу и безопасность: вакцинируйте детей от COVID-19

Подарите подросткам свободу и безопасность: вакцинируйте детей от COVID-19
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С наступлением холодов увеличивается уровень заболеваемости респираторно-вирусными инфекциями, снижающими иммунитет. В это время сделать прививку от COVID-19 особенно необходимо. Если большая часть взрослого населения уже вакцинирована, то дети пока находятся в зоне риска.
Для того чтобы обеспечить надежную защиту от коронавируса, нужно вакцинировать молодежь уже сейчас, осенью, чтобы к зиме выработался иммунитет против COVID-19. Сегодня более 50% подростков в возрасте от 16 до 17 лет получили дозу вакцины, но важно, чтобы и остальные вакцинировались, обезопасив тем самым и себя, и окружающих.
У молодежи в возрасте от 16 до 29 лет (примерно у одного из 20 человек) болезнь протекает в тяжелой форме и требует длительного курса лечения с последующей реабилитацией. Поэтому прививка – это наиболее эффективный способ защититься как от заражения вирусом, так и серьезных осложнений в случае госпитализации. Подумайте о безопасности и здоровье своих детей, поощряйте их желание пройти вакцинацию, объяснив, насколько важно сделать спасительный укол.
В настоящее время детям в возрасте от 12 до 15 лет предлагается первая доза вакцины Pfizer Biotech от Службы иммунизации детей школьного возраста (School Age Immunisation Service). Родителям и опекунам будет предоставлена информация и предложено дать согласие на то, чтобы их ребенок получил вакцину. Поскольку вакцинирование не является обязательным, любой родитель, у которого есть вопросы, должен проконсультироваться с поставщиком услуг иммунизации детей школьного возраста или врачом общей практики.
Подростки в возрасте от 16 до 17 лет теперь могут записаться на вакцинацию онлайн по адресу nhs.uk/covidvaccination.

Почему важно вакцинировать детей?

Хотя у молодежи меньше шансов серьезно заболеть в результате заражения COVID-19, примерно 5% молодых людей в возрасте от 16 до 29 лет после заражения вирусом страдали от длительного течения болезни. Вакцинирование поможет защитить психическое и физическое здоровье молодежи и свести к минимуму распространение коронавируса в школах.

Насколько вакцина безопасна для молодежи?

Подросткам будут вводить вакцину Pfizer. По мнению специалистов, которые опираются на многочисленные исследования, проведенные как в Великобритании, так и США, Канаде и Израиле (странах, где вакцинацию уже предлагают детям в возрасте от 12 до 15 лет), Pfizer наиболее безопасен и эффективен для людей в возрасте от 12 до 17 лет.

Существуют ли побочные эффекты от вакцины?

Как и все лекарства, вакцины могут вызывать побочные эффекты. Большинство из них являются легкими и кратковременными, и далеко не всегда и не у всех они возникают. Длиться они могут максимум день или два и сопровождаться такими симптомами:

• болезненные, неприятные ощущения и слабость в руке, в которую сделали укол;
• чувство усталости;
• головная боль, недомогание и озноб.

У молодых людей также могут проявляться симптомы, похожие на грипп, с элементами дрожи и судорог. Для улучшения самочувствия им рекомендуется отдохнуть и принять парацетамол.

Как будет проходить вакцинация в школах?

Введение вакцины от коронавируса будут осуществляться так же, как и все другие прививки. Дети в возрасте от 12 до 15 лет получат вакцину от Службы иммунизации детей школьного возраста. Подростки в возрасте от 16 до 17 лет могут записаться на прививку онлайн по адресу nhs.uk/covidvaccination.

Необходимо ли согласие родителей для получения ребенком вакцины?

Согласие запрашивается у всех родителей. Перед тем как принять решение о вакцинации, они должны обсудить это со своими детьми. Вся информация о прививке будет им предоставлена. Поскольку вакцинирование не является обязательным, если родитель или опекун не дает согласия, все вопросы можно обсудить с представителем службы, оказывающей услуги по иммунизации в школах, который расскажет о преимуществах вакцинации.

Доктор Фарзана Хуссейн, врач общей практики и клинический директор Сети первичной медико-санитарной помощи Newham Central 1, сопредседатель Национальной сети PCN в Конфедерации NHS, терапевт в Ньюхэме, Лондон:

«Нам повезло: мы живем в Великобритании, где есть запас вакцины, что позволяет нам теперь прививать молодежь. Это правда, молодые люди легче переносят COVID-19, но они до сих пор подвержены риску им заразиться. 20 месяцев ограничений оказали серьезное влияние на психическое здоровье молодежи, а вакцинирование снижает риск как заражения, так и распространения вируса. Мой сын Усман до поступления в университет колебался, делать прививку или нет. Но теперь, после обеих прививок, ощущает защищенность: ходит на вечеринки, спокойно общается с друзьями. Родители чувствуют себя более уверенно, когда их дети выходят на улицу вакцинированными».

Арабелле 17 лет, она уже окончила школу. Собирается вакцинироваться вместе со своим 16-летним братом Джей Ди.

«Я считаю, привиться от COVID-19 необходимо. Многие мои сверстники полагают, что у них иммунитет к вирусу, но ведь это означает, что мы можем быть переносчиками, распространителями вируса. А это крайне опасно особенно для пожилых людей, которые, как известно, тяжело переносят заболевание. Поэтому молодым очень важно сегодня осознать уровень ответственности и принять верное решение, которое поможет всем нам скорее вернуться к нормальной жизни», – отметила Арабелла.

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