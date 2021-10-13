﻿﻿﻿﻿﻿

В Британии может появиться новый миллионер

В Британии может появиться новый миллионер
фотоcommons.wikimedia.org

В лотерее разыгрывается джекпот

Благодаря Euromillions, одной из самых популярных лотерей в Европе, в Британии может появиться еще один миллионер. Джекпот достиг своего максимума и составляет $220 млн (£184 млн). Это самый крупный приз, который можно получить за лотерейный билет, пишет ВВС.

Британцы выигрывали джекпот Euromillions 112 раз – намного чаще, чем участники из других стран. В течение розыгрышей, которые проходят по вторникам и пятницам, формируется призовой фонд. Деньги копятся до тех пор, пока сумма не достигнет размеров, ограниченных правилами лотереи. Затем участникам игры дается пять недель на то, чтобы попытаться сорвать банк. Если за этот период ни один из обладателей билетов не выиграл джекпот, сумма делится между участниками лотереи с неполными выигрышными номерами (не хватило одной цифры).

До сих пор самую крупную сумму – £170 млн – выигрывали в лотерею в Соединенном Королевстве в 2019 году, имя счастливчика не раскрывается. Энди Картер, чья работа заключается в консультировании победителей, вспоминает, что видел различные реакции на выигрыши: кто-то начинал прыгать на месте, кто-то сразу увольнялся с работы, кому-то становилось плохо от нахлынувших эмоций. Поэтому Картер, который первым сообщает о джекпотах, дает совет будущим победителям: рассказывать о своей удаче следует таким же лотерейным миллионерам, ведь только они разделят радость по-настоящему. 

После выигрыша рекордной суммы (£184 млн) счастливчик сможет не ограничивать себя ни в чем: например, денег хватит, чтобы поселиться на одной из самых дорогих британских улиц – средняя стоимость дома на Kensington Palace Gardens составляет £30 млн. 

profile-sample2
Виктор Шендерович: «Как только сатирик становится властью, возникает противоречие»
13-10-2021
profile-sample2
Опасность на кончиках пальцев
13-10-2021
profile-sample2
Мой дорогой супергерой: время покупать
13-10-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.