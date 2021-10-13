В Британии может появиться новый миллионер

В лотерее разыгрывается джекпот

Благодаря Euromillions, одной из самых популярных лотерей в Европе, в Британии может появиться еще один миллионер. Джекпот достиг своего максимума и составляет $220 млн (£184 млн). Это самый крупный приз, который можно получить за лотерейный билет, пишет ВВС.

Британцы выигрывали джекпот Euromillions 112 раз – намного чаще, чем участники из других стран. В течение розыгрышей, которые проходят по вторникам и пятницам, формируется призовой фонд. Деньги копятся до тех пор, пока сумма не достигнет размеров, ограниченных правилами лотереи. Затем участникам игры дается пять недель на то, чтобы попытаться сорвать банк. Если за этот период ни один из обладателей билетов не выиграл джекпот, сумма делится между участниками лотереи с неполными выигрышными номерами (не хватило одной цифры).

До сих пор самую крупную сумму – £170 млн – выигрывали в лотерею в Соединенном Королевстве в 2019 году, имя счастливчика не раскрывается. Энди Картер, чья работа заключается в консультировании победителей, вспоминает, что видел различные реакции на выигрыши: кто-то начинал прыгать на месте, кто-то сразу увольнялся с работы, кому-то становилось плохо от нахлынувших эмоций. Поэтому Картер, который первым сообщает о джекпотах, дает совет будущим победителям: рассказывать о своей удаче следует таким же лотерейным миллионерам, ведь только они разделят радость по-настоящему.

После выигрыша рекордной суммы (£184 млн) счастливчик сможет не ограничивать себя ни в чем: например, денег хватит, чтобы поселиться на одной из самых дорогих британских улиц – средняя стоимость дома на Kensington Palace Gardens составляет £30 млн.