В Лондоне пройдет фэшн-шоу на тему мужского костюма

Мероприятие будет посвящено мужественности

Весной в Музее Виктории и Альберта в Лондоне состоится яркое шоу, посвященное мужскому гардеробу и его трансформации с течением времени. В частности, будут выставлены дизайнерские наряды таких звезд, как Гарри Стайлз, Сэм Смит и Дэвид Боуи, сообщает Evening Standard.

Организаторы планируют рассказать о появлении мужского костюма и его развитии в течение нескольких веков. Новая выставка задумана как путешествие сквозь время и гендер, она объединит образы прошлого и современного с искусством. Также среди предметов гардероба можно будет увидеть одежду актрисы и секс-символа Марлен Дитрих, которая ввела моду на ношение мужских костюмов среди женщин. Кроме этого, будут экспонированы наряды, созданные Донателлой Версаче, Жаном-Полем Готье и Александром Маккуином.

По словам кураторов Клэр Уилкокс и Розалин Маккевер, выставка под названием «Формирование мужественности: искусство мужской одежды» покажет «силу, артистизм и разнообразие мужской одежды».

Всего будет представлено более ста образов и ста произведений искусства – от костюмов эпохи Возрождения до современного мужского белья. Это не первое модное мероприятие, которое состоится в стенах V&A. На его площадке уже проходили показы таких домов, как Кристиан Диор и Баленсиага.