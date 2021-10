Элтон Джон установил музыкальный рекорд

Его песни слушают более полувека

Элтон Джон стал первым исполнителем, синглы которого попадали в топ-10 британских чартов на протяжении шести десятилетий, – это новый рекорд. А его записанная вместе с Дуа Липой композиция под названием «Cold Heart» («Холодное сердце»), по мнению музыкальных критиков, может сместить с вершины чартов Эда Ширана, пишет Sky News.

Сингл с участием британской певицы косовского происхождения был выпущен еще в середине августа и пока занимает второе место. Но сэр Элтон уже обогнал таких музыкальных суперзвезд, как Элвис, Шер, сэр Клифф Ричард, Майкл Джексон и Дэвид Боуи, песни которых входили в топ-10 на протяжении пятидесяти лет.

Первую строчку в чартах занимали семь музыкальных произведений Элтона Джона. Самым успешным периодом для музыканта стали 1970-е годы: в то время десять его песен, включая «Rocket Man», «Don’t Go Breaking My Heart» и «Are You Ready for Love», попадали в британские хит-парады. Наиболее популярной композицией Элтона считается песня «Candle In The Wind» (1997 год) из альбома Something About The Way You Look Tonight, она стала и самой коммерческий успешной. Почти за четверть века она собрала £4,94 млн прибыли.

Со своим новым альбомом The Lockdown Sessions, который будет выпущен 22 октября, легендарный артист планировал отправиться в гастрольный тур по Великобритании и Европе, но из-за травмы бедра и последующей операции концерты были перенесены на 2023 год. 74-летний исполнитель обещает вернуться на сцену уже в январе следующего года и выступить в Новом Орлеане.