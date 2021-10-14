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Энергетические компании банкротятся к зиме

Энергетические компании банкротятся к зиме
Фото pexels.com

Счета за электроэнергию снова растут

Энергетические компании продолжают объявлять себя банкротами: еще 4 поставщика ресурсов оказались на грани разорения. В связи с этим у сотен тысяч британских семей увеличатся расходы на коммунальные платежи, пишет Daily Mail.

По мнению экспертов, основная причина тотального краха компаний – рекордное повышение оптовых цен на электроэнергию. Банкротство 12 поставщиков уже негативно отразилось на жизни миллионов домохозяйств. Сейчас представители еще 4 компаний объявили о том, что борются за выживание. Сложнее всего приходится мелким фирмам.

Дома, которые привязаны к обанкротившимся компаниям, без света и тепла не останутся: в рамках спасительных мер регулятор энергоресурсов (Оfgem) переключит их на других поставщиков. Однако тарифы, скорее всего, в этом случае будут повышены примерно на £400 в год. Клиентов, которые заключали долгосрочные сделки по более низкой цене, уже предупредили о такой вероятности.

В настоящее время 1,7 млн домохозяйств уже коснулось изменение тарифов, и высока вероятность, что количество людей, пострадавших от банкротства энергокомпаний, к зиме увеличится. При этом правительство не намерено помогать разорившимся поставщикам энергоресурсов.

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