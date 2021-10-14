Новогодний фейерверк в столице отменен

От массовых мероприятий отказались из-за COVID-19

Всемирно известный новогодний фейерверк в Лондоне отменяется второй год подряд. Такое решение было принято в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией, пишет itv.com.

Захватывающее шоу, которое смотрят миллионы человек (как вживую – на берегу Темзы, так и в онлайн-трансляции), начинают готовить заранее: за несколько месяцев продумывается праздник в деталях, набирается необходимое количество персонала, включая сотрудников службы охраны. Решение об отмене знаменитого столичного фейерверка откладывали до последнего, но за два с небольшим месяца до наступления 2022 года стало окончательно ясно, что и в на этот раз 70 тыс. разноцветных залпов не озарят ночное небо над Лондоном.

Новогодняя традиция прервалась еще в прошлом году. Провожая 2020-й, в Британии отдали дань уважения медицинским работникам: в темном небе появились световые проекции с эмблемой NHS, и детский голос поблагодарил национальных героев. Салют был гораздо скромнее, чем обычно (всего 2 тыс. залпов), а жителей попросили не выходить из дома, доступ к праздничным площадкам для публики был ограничен.

Новогодний фейерверк считается одним из самых посещаемых мероприятий столицы – наряду с такими, как карнавал в Ноттинг-Хилле и фестиваль ЛГБТ-сообщества («Pride in London»). Несмотря на отмену, власти обещают, что британцев в канун Нового года ждет праздничный сюрприз. В мэрии заявили, что рассматривают несколько проектов (с учетом коронавирусных ограничений). Пока известно лишь, что мероприятия состоятся на Трафальгарской площади.