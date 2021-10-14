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Университеты переживают студенческий бум

Университеты переживают студенческий бум
Фото pexels.com

Самой востребованной специализацией стала медицина

Абитуриенты столкнулись с жесточайшей конкуренцией при поступлении в медицинские учебные заведения страны. Даже высокий проходной балл не гарантирует место в университете, поскольку желающих слишком много, пишет The Guardian.

В прошлом году в вузы уже было подано больше заявок, чем обычно, – на 20%, сейчас же этот процент еще выше. В 2021-м небывалой популярностью пользуются медицинские курсы. По словам доктора Рохана Агарвала, основателя репетиторской службы UniAdmissions, «когда идет война, каждый хочет быть солдатом, а когда наступает пандемия, каждый хочет стать врачом».

Приток абитуриентов так высок, что в некоторых вузах не хватает мест в аудиториях и коек в общежитиях – слишком много людей показали отличные результаты на вступительных испытаниях. Поэтому ожидается жесткая конкуренция: лучших абитуриентов выберут по итогам собеседований или дополнительных тестов.

Эксетерский университет предложил студентам сумму в £10 тыс. и год бесплатного проживания для трансфера в другую медицинскую школу: на вступительных экзаменах сотни студентов получили наивысший балл. Профессор Ян Фассел, заместитель декана медицинской школы Экстера, считает, что острой борьбы следует ожидать во всех вузах страны, однако мест обучения на всех не хватит (особенно это касается практических занятий). Несмотря на экстренное финансирование в последние два года, университеты с трудом справляются с избытком успешных абитуриентов, в связи с чем руководство учебных заведений рекомендует учащимся хорошо подумать перед тем, как выбрать профессию.

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