Вероятность встречи королевы с правнучкой очень мала

Место крещения юной Лилибет под вопросом

Герцог и герцогиня Сассекские до сих пор не определились, где состоятся крестины Лилибет. Родители девочки в очередной раз развеяли слухи о том, что церемония пройдет не в Великобритании, а в Америке, пишет Daily Mail.

Дело в том, что если Лилибет Диану окрестят по месту рождения, в Калифорнии, то дочь Гарри и Меган автоматически не станет членом Англиканской церкви, что крайне важно для каждой монаршей особы, впоследствии претендующей на престол. По словам пресс-секретаря четы герцогов Сассекских, планы по крещению ребенка дорабатываются.

Ранее сообщалось, что родители уже приняли решение относительно места проведения церемонии: крестины состоятся в Епископальной церкви США. Эти слухи стали сенсационными, тем более что инсайдеры называли крещение в Виндзоре «маловероятным». А герцоги Сассекские отказались от приглашения королевы, формально возглавляющей Англиканскую церковь, приехать в Британию на памятные мероприятия в честь принцессы Дианы.

Если принц Гарри и Меган Маркл все же решат крестить дочь в Соединенном Королевстве, то 95-летняя Елизавета II впервые встретится с юной правнучкой, названной в ее честь. Стоит вспомнить, что брат Лилибет, Арчи, в 2019 году все-таки был крещен в Виндзоре в часовне святого Георгия, правда, в условиях беспрецедентной секретности. Сохраняя интригу, чета герцогов Сассексских попросила у королевы аудиенции.