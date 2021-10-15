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Британец может стать лучшим учителем в мире

Британец может стать лучшим учителем в мире
фотоcommons.wikimedia.org

Преподаватель вошел в шорт-лист престижного конкурса

Дэвид Свонстон, заместитель директора школы святого Винсента в Ливерпуле, стал одним из десяти финалистов Global Teacher Prize. Жюри самой значимой премии в области педагогики высоко оценило его работу с детьми с нарушениями зрения, сообщает Sky News.

В случае победы преподаватель получит $1 млн (£730 тыс.). Выигрыш он планирует перечислить на счет детской больницы. Ежегодный приз, вручаемый благотворительным фондом Varkey GEMS Foundation, часто сравнивают с Нобелевской премией. Попасть в число претендентов уже считается большим достижением. Для объявления финалистов и победителей на сцену выходят такие мировые знаменитости, как папа римский, принц Гарри и Билл Гейтс. Основной целью награждения премией является повышение мирового престижа профессии – роль учителя в формировании личности ученика огромна. Министр образования Надхим Захави, поздравляя Свонстона с номинацией, признал, что «педагоги могут изменить жизнь своей вдохновляющей работой». 

Учитель из Ливерпуля более десяти лет помогает студентам с нарушениями зрения, используя индивидуальный подход к каждому подопечному. Многие из них благодаря Дэвиду Свонстону продолжили обучение и нашли работу. В настоящий момент претендент на звание лучшего учителя в мире трудится над адаптацией регби для слабовидящих, а также занимается развитием инклюзивного хоккея с шайбой. 

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