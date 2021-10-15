Наследник престола спустил миллиардеров с небес на землю

Принца заботят проблемы своей планеты

Принц Уильям призвал бизнесменов уделять больше внимания климатическим проблемам Земли, а не соревноваться в космической гонке. Фактически обращение принца Кембриджского адресовано богатейшим людям мира, сообщает Independent.

Миллиардеры Джефф Безос, сэр Ричард Брэнсон и Илон Маск владеют компаниями по исследованию космоса и в настоящее время увлечены полетами, на которые тратят огромные суммы, тогда как загрязнение планеты достигло критического уровня. Герцог Кембриджский рассказал историю из жизни своего 8-летнего сына. Принц Джордж испытал глубокое потрясение: он участвовал в уборке мусора рядом со своей школой, а когда вернулся на то же место спустя сутки, обнаружил, что его снова требуется расчищать…

В тридцатиминутном интервью Уильям – также на примере Джорджа – старался объяснить, как важно экономить ресурсы: сын монаршей особы не льет напрасно воду и всегда выключает свет. Дочка Шарлотта еще слишком мала, но за своих детей, как представителей следующего поколения, герцог Кембриджский выразил особое беспокойство.

Принц Уильям является популяризатором новой премии Earthshot, которую 19 ноября получит компания, предложившая наиболее оптимальное решение для глобальных экологических проблем. В своей речи, посвященной охране окружающей среды, он настоятельно рекомендовал «лучшим в мире умам сосредоточиться на восстановлении климата планеты, а не на поисках следующего места для жизни».