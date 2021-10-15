Премьер-министр отдохнул на вилле с сомнительной репутацией

Ее могли приобрести через офшор

Роскошная вилла в Марбелье, куда Борис Джонсон поехал в отпуск по приглашению подчиненного, связана с офшорами. Зак Голдсмит, владелец недвижимости в Испании, не ответил на вопрос, использовала ли его семья схему ухода от уплаты налогов на родине, пишет The Guardian.

Документы, которые оказались в распоряжении независимых следователей, указывают на то, что министр окружающей среды Зак Голдсмит и его родственники могли приобрести элитный дом через мальтийскую компанию, которая, в свою очередь, принадлежала менее крупным островным фирмам, а управлялась еще одним посредником из Швейцарии.

Схема, которая является частью масштабного и громкого дела о «досье Пандоры», вызывает много вопросов, тем более что Борис Джонсон провел на вилле в Марбелье свой отпуск. Премьер-министр неоднократно демонстрировал приверженность реформам, которые помогут обеспечить прозрачность владения офшорной собственностью в Великобритании, но, возможно, сам попал в неловкую ситуацию.

Представитель Даунинг-стрит выступил в защиту Джонсона, но не сообщил подробностей, кто финансировал поездку премьера в поместье Голдсмита и не усматривается ли здесь конфликта интересов. По сути, глава кабмина согласился на приглашение коллеги, которого сам же назначил министром. К тому же богатство Голдсмитов и ранее подвергалось тщательным проверкам. Критикуют Бориса Джонсона и за то, что, покинув Британию в тяжелое для страны время, он занимался живописью на роскошной вилле с сомнительной финансовой репутацией.