Рост цен на жилье замедлился

Дефицит объектов недвижимости сохраняется

В сентябре темпы роста цен на жилье в Великобритании замедлились после резкого скачка вверх, но эксперты отмечают, что эта тенденция может быть кратковременной, поскольку дефицит объектов недвижимости не только сохранился, но и продолжает увеличиваться, пишет Reuters.

Согласно данным Королевского общества сертифицированных специалистов в области недвижимости, баланс цен на жилье упал до +68 в сентябре с пересмотренного в сторону понижения значения +72 в августе, что соответствует прогнозам экономистов. Несмотря на окончание сроков действия налоговых льгот на приобретение жилья, которые в большей степени и повлияли на снижение потребительского спроса, кардинальных изменений не произошло из-за ограниченного числа предложений на рынке.

По информации ипотечного кредитора Halifax, рекордное повышение было отмечено в сентябре этого года. Накануне отмены налоговых льгот для покупателей жилья стоимость выросла на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и стала самой высокой за последние 15 лет. Рынок недвижимости в Великобритании, как и во многих других странах с развитой экономикой, пережил бум за последний год, поскольку пандемия COVID-19 привела к увеличению спроса на объекты с большей площадью.

В Королевском обществе считают, что стоимость жилья и уровень арендной платы близки к максимальным показателям ввиду недостатка самих объектов. Инвесторы также ожидают повышения процентных ставок, которое, по мнению главного экономиста общества Саймона Рубинсона, «произойдет скорее раньше, чем позже». Ожидается, что Банк Англии повысит ставку с рекордно низкого уровня – 0,1% – уже в конце текущего года.