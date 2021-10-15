Власти возвращают Night Tube в ноябре

Ночное метро возобновит работу на линиях Central и Victoria

Решение мэра Лондона стало ответом на просьбу жителей вернуть Night Tube. Петиция о возобновлении работы собрала десятки тысяч подписей в интернете. Ночная служба поможет обеспечить безопасность горожан, в том числе женщин, которые поздно возвращаются с работы, пишет Independent.

Петицию разместила активистка Элла Уотсон, которая составила ее после недавних громких убийств Сабины Нессы и Сары Эверард. По мнению 26-летней Уотсон, «женщины чаще подвергаются сексуальному насилию в темное время суток». Они сильно рискуют, дожидаясь автобусов на улицах ночной столицы.

Последний поезд покидает центр Лондона в час ночи, движение метро возобновляется лишь в половине шестого. Мэр столицы Садик Хан уже подтвердил, что ночное метро будет восстановлено на двух линиях: Central и Victoria – с конца ноября. Однако автор петиции и те, кто ее поддерживают, считают решение главы города полумерой.

Сервис Night Tube стартовал в 2016 году. Ночная служба метро функционировала по пятницам и субботам, в это время были открыты многие станции. Она хорошо себя зарекомендовала, но ее работа была остановлена, когда случился локдаун. Сейчас британцы уверены, что Night Tube снова пора запустить. Пока неизвестно, будет ли восстановлена вся инфраструктура Night Tube. Представители TfL сообщили, что работают над этим, но из-за нехватки персонала затрудняются назвать точную дату.