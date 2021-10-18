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Британия упрощает въезд в страну для вакцинированных

Британия упрощает въезд в страну для вакцинированных
фотоreuters.com

Сертификат о прививке позволит сэкономить

24 октября вступят в силу новые правила, позволяющие путешественникам, возвращающимся в Англию, проходить экспресс-тесты вместо более дорогих ПЦР-тестов, сообщает BBC.

Согласно существующей системе, ПЦР-тест сдается на второй день пребывания и стоит £75. После введения новых правил экспресс-тест можно будет заказать до запланированного прибытия в страну, и обойдется он значительно дешевле. Для этого полностью вакцинированным пассажирам будет необходимо загрузить фотографии своих тестов на COVID-19 для проверки. Список лицензированных лабораторий на проведение быстрых тестов опубликуют на официальном сайте правительства 22 октября. Особо отмечается, что бесплатные Test and Trace (от NHS) для международных поездок не подходят.

В министерстве здравоохранения подчеркнули, что упрощение въезда касается всех, кто возвращается в страну, вне зависимости от цели поездки (работа или туризм). Изменения стали возможны благодаря высокому уровню вакцинации. Больше всего они порадуют семьи, которые смогут воссоединиться на время каникул.

Представители сферы туризма также приветствовали решение о замене ПЦР-тестов на экспресс-тесты. Вместе со значительным сокращением «красного списка» стран очередное упрощение благоприятно отразится на восстановлении международного авиасообщения. Нововведение поддержали не все: Уэльс раскритиковал замену ПЦР-тестов, которые еще называют золотым стандартом для тестирования на COVID-19, экспресс-тестами, заявив, что наряду с другими смягчающими мерами это «значительно увеличит» риск появления новых штаммов вируса в стране.

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