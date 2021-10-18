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Пошлинам на топливо ищут замену

Пошлинам на топливо ищут замену
фотоcommons.wikimedia.org

Плата за милю все меньше пугает водителей

Власти раздумывают над новым транспортным сбором, чтобы восполнить дыру в бюджете в случае массового перехода на использование электромобилей. Идею пока не одобрили, но она и не нова: еще при Тони Блэре общенациональная схема ценообразования на дорогах вызывала недовольство автомобилистов, пишет Metro.

Плата за милю рассматривается как альтернативный источник доходов на содержание школ и больниц за счет налогоплательщиков. Власти рассчитывают на понимание сограждан, утверждая, что речь не идет о введении очередного налога. На данный момент правительство получает почти £30 млрд в год за счет пошлин на топливо, что составляет 1,3% национального бюджета. В случае отказа от бензина и дизеля и перехода на альтернативные источники энергии возможно недофинансирование некоторых статей бюджета, поэтому вновь возник вопрос разработки схемы ценообразования на дорогах в масштабах королевства.

В настоящее время автомобилисты платят за заторы в центре Лондона, передвижение по трассе М6, проезд перекрестка Дартфорд, пересечение мостов и езду в туннелях. Еще в прошлом году канцлер казначейства поднимал тему платы за милю. Опрос аналитического центра Social Market Foundation показал, что 39% британцев поддержали эту идею, когда она была представлена ​​в качестве замены топливных пошлин.

В минфине прямо не ответили на вопрос, рассматривается ли введение новых транспортных сборов в ближайшее время. Ожидается, что плата с водителя будет включена в стратегию «чистого нуля», которую правительство представит перед климатическим саммитом. Стоит отметить, что ранее, при Тони Блэре, подобная идея лейбористов – о плате за милю £1,5 – вызвала волну народного гнева.

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1 Comment

  • Darsh
    18.10.2021, 17:25

    "Dartford crossing" – это не "перекрёсток Дартфорда", а платная переправа через Темзу на M25 к востоку от Лондона: мост в южном направлении, туннель в северном.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Dartford_Crossing

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