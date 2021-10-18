Принц Уильям вручил премии Earthshot Prize

Победители получили по миллиону на развитие экопроектов

На церемонии открытия принц Уильям, лично учредивший премию, произнес пламенную речь о будущем планеты, адресовав ее молодежи. Он подчеркнул важность момента и целого десятилетия, за которое при желании можно изменить будущее. Из 750 претендентов были выбраны 5 победителей, среди которых страна, город и компании, представившие наиболее интересные проекты по решению экологических проблем, пишет The Guardian.

Республика Коста-Рика была отмечена за защиту лесов и восстановление экосистем. Итальянский Милан получил награду как первый мегаполис, который ввел общегородскую политику по отношению к пищевым отходам: 130 тонн продуктов питания, не проданных в супермаркетах, были отданы нуждающимся. Также премии Earthshot Prize вручили коралловой ферме на Багамах, восстанавливающей умирающие рифы, индийской компании за очистку воздуха и тайско-немецко-итальянской команде за инновационный подход при решении проблем климата. Все победители получили по £1 млн на дальнейшее развитие своих проектов.

На вручении премии присутствовали знаменитости, выбравшие соответствующие случаю костюмы: например, актриса Эмма Уотсон была в сшитом из 10 белых платьев наряде от благотворительной организации. На зеленой дорожке в Alexandra Palace также появились герцогиня Кембриджская, Эмма Томпсон и Дэвид Ойелоуо. Принц Уильям учредил премию Earthshot Prize в прошлом году и планирует объявлять по 5 победителей ежегодно до 2030 года.