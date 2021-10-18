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Скорая помощь находится на «краю пропасти»

Скорая помощь находится на «краю пропасти»
фотоcommons.wikimedia.org

Количество пациентов резко выросло

Все службы скорой помощи в стране в настоящее время приведены в состояние максимальной готовности, заявили в Ассоциации руководителей скорой помощи (AACE). Врачи констатируют, что отделения неотложной помощи не справляются с рекордным потоком пациентов. В результате больные вынуждены ждать помощи за пределами медучреждений до 11 часов, сообщает The Guardian.

Парамедики по всей Великобритании сообщают об очередях у больниц из карет скорой помощи, в которых насчитывается до 20 машин единовременно. Положенные по регламенту 15 минут для передачи больного из скорых врачам стационаров превратились в часы ожидания на улице. Из-за потери времени уже погиб один пациент. Также зафиксирован и антирекорд ожидания приема – 11 часов 46 минут.

По данным NHS, опубликованным на прошлой неделе, в сентябре в «неотложку» обратились 2,1 млн человек. Данный показатель стал самым высоким в этом месяце. Из-за рекордного спроса вся система медицинской помощи дала сбой. Больницы заявляют, что их сотрудники работают в крайне тяжелых условиях. Представитель Колледжа парамедиков Ричард Уэббер рассказал, что многие медучреждения переполнены, «возникают задержки с выпиской пациентов, что также не позволяет разгрузить машины скорой помощи».

В связи с катастрофической ситуацией представители NHS, идя на крайние меры, обратились к пациентам с просьбой набирать короткий номер 999 только в случае опасности для жизни. Для получения другой медицинской помощи или совета рекомендуют звонить на 111.

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