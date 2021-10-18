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Убийство политика потрясло британское общество

Убийство политика потрясло британское общество
фотоcommons.wikimedia.org

Предполагаемый убийца Дэвида Амесса задержан

Член парламента от партии консерваторов был жестоко убит на встрече с избирателями. Преступление официально приравняли к терроризму, а в Британии снова подняли тему безопасности политиков во время исполнения их обязанностей, пишет Sky News.

Сэр Дэвид Амесс получил смертельное ножевое ранение на встрече с избирателями, проходившей в методистской церкви в Ли-он-Си. 25-летнего Али Харби Али, сына высокопоставленного чиновника Сомали, задержали на месте преступления. Ранее он был в списках подозреваемых в радикализме, поэтому мог находиться в зоне внимания спецслужб. После предъявленных обвинений его заключили под стражу.

В рамках расследования убийства и террористического акта офицеры столичной полиции проводят обыски. Официально объявлено, что больше никаких подозреваемых в деле нет, но подробности преступления выясняются. Министр внутренних дел Прити Пател попросила подчиненных уделить особое внимание безопасности членов парламента. Убийство вызвало споры, должны ли политики лицом к лицу встречаться с избирателями. Сам Дэвид Амесс когда-то писал об участившихся нападениях и даже пришел к пророческому заключению, что «это может случиться с каждым из нас». 

У церкви, где произошло преступление, неравнодушные британцы оставляют цветы и свечи. Премьер-министр Борис Джонсон и лидер лейбористов сэр Кир Стармер вместе посетили место убийства, чтобы отдать дань уважения погибшему. Среди тех, кто выразил соболезнование, были герцог и герцогиня Кембриджские. Заслуги сэра Дэвида Амесса без преувеличения делают его одним из самых добрых и сострадательных британских политиков современности. Отца пятерых детей, отдавшего службе в парламенте почти 40 лет, называли «настоящим джентльменом».

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