В Лондоне у Музея естествознания откроется каток

Ледовую площадку зальют в последний раз

Каток рядом с Музеем естествознания откроется в конце октября в последний раз. Одной традицией в столице станет меньше, так что не упустите шанс в этом сезоне выйти на лед. Территория площадью пять акров будет реконструирована в рамках проекта «Городская природа» и превратится в благоустроенную «зеленую зону» для научных исследований, пишет Londonist.

Знаменитый каток устроители заливают вокруг 30-футовой рождественской ели в южном Кенсингтоне начиная с 2005 года. Он является одним из самых любимых зимних развлечений в Лондоне. В этом сезоне, прощаясь с традицией, откроют и уличный бар с согревающими напитками, и детский клуб для обучения катанию на коньках. Билеты уже можно забронировать на сайте: для взрослых – от £11,5, для детей – £8. Кроме того, можно приобрести и семейные абонементы за £36, а также заказать платные уроки с инструктором. Популярный аттракцион, который отменяли в 2020 году из-за COVID-19, закроется в конце января 2022-го навсегда.

Вместо катка у Музея естествознания появится своя научная лаборатория под открытым небом. Вокруг готического здания разобьют сады, которые, по задумке авторов проекта, «поразят посетителей своим многообразием». Площадка станет исследовательским центром, где будут проходить открытые уроки. Кроме того, знаменитого диплодока Диппи, который стоял в фойе лондонского музея с 1905 года (пока его не заменили на скелет синего кита в 2017-м), установят в новом парке. В музее уже подтвердили, что получили разрешение на строительство. Работы стоимостью £3,2 млн планируют завершить в 2023 году.