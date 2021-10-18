﻿﻿﻿﻿﻿

В Лондоне у Музея естествознания откроется каток

В Лондоне у Музея естествознания откроется каток
фотоgeograph.org.uk

Ледовую площадку зальют в последний раз

Каток рядом с Музеем естествознания откроется в конце октября в последний раз. Одной традицией в столице станет меньше, так что не упустите шанс в этом сезоне выйти на лед. Территория площадью пять акров будет реконструирована в рамках проекта «Городская природа» и превратится в благоустроенную «зеленую зону» для научных исследований, пишет Londonist.

Знаменитый каток устроители заливают вокруг 30-футовой рождественской ели в южном Кенсингтоне начиная с 2005 года. Он является одним из самых любимых зимних развлечений в Лондоне. В этом сезоне, прощаясь с традицией, откроют и уличный бар с согревающими напитками, и детский клуб для обучения катанию на коньках. Билеты уже можно забронировать на сайте: для взрослых – от £11,5, для детей – £8. Кроме того, можно приобрести и семейные абонементы за £36, а также заказать платные уроки с инструктором. Популярный аттракцион, который отменяли в 2020 году из-за COVID-19, закроется в конце января 2022-го навсегда.

Вместо катка у Музея естествознания появится своя научная лаборатория под открытым небом. Вокруг готического здания разобьют сады, которые, по задумке авторов проекта, «поразят посетителей своим многообразием». Площадка станет исследовательским центром, где будут проходить открытые уроки. Кроме того, знаменитого диплодока Диппи, который стоял в фойе лондонского музея с 1905 года (пока его не заменили на скелет синего кита в 2017-м), установят в новом парке. В музее уже подтвердили, что получили разрешение на строительство. Работы стоимостью £3,2 млн планируют завершить в 2023 году.

 

profile-sample2
Принц Уильям вручил премии Earthshot Prize
18-10-2021
profile-sample2
В Лондоне у Музея естествознания откроется каток
18-10-2021
profile-sample2
Британия упрощает въезд в страну для вакцинированных
18-10-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.