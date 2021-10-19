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COVID-19 повлиял на рост психических заболеваний 

COVID-19 повлиял на рост психических заболеваний 
фото commons.wikimedia.org

Эмоциональный дисбаланс разрушает жизни

Число психических расстройств за два прошедших года увеличилось на 75%. Тенденцию напрямую связывают с коронавирусной инфекцией, поскольку данные были собраны по результатам опросов пациентов, переживающих по поводу заражения, пишет The Guardian.

Исследования проводились с апреля 2019 года, начиная с первого эпизода психоза по поводу COVID-19. По данным NHS, рост значительно усилился прошлым летом: 12 655 человек обратились за помощью в июле, что на 53% больше, чем было зарегистрировано два года назад. Всплеск психозов был также зарегистрирован после первой национальной изоляции.

Такое нервное расстройство, как психоз, сопровождается галлюцинациями,  развитием заблуждений и навязчивых состояний, которые могут быть крайне неприятными. Пациенты психиатрических отделений испытывали страх как перед заражением вирусом, так и перед пандемическими ограничениями.

В министерстве здравоохранения и социальной защиты заявили, что расширяют список услуг для поддержки пациентов с расстройствами психики за счет дополнительного финансирования в размере £2,3 млрд в год. Программа пока разработана до 2024 года. Поскольку первые эпизоды психоза проявляются в молодом возрасте, врачи просят правительство не жалеть денег на психическое здоровье нации, тем более что на восстановление от последствий расстройства могут уйти годы.

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