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Для укрепления энергонезависимости нужен чистый атом

Для укрепления энергонезависимости нужен чистый атом
фото commons.wikimedia.org

Британия вкладывает деньги в строительство АЭС

Для того чтобы укрепить энергетическую независимость и создать тысячи новых рабочих мест, правительство профинансирует строительство атомной электростанции. Деталями нового проекта с населением поделятся накануне выборов, которые состоятся в 2024 году, сообщает Reuters.

Власти хотят спасти планету от экологического кризиса за счет ядерной энергетики. Для сокращения вредных выбросов было решено вложить крупную сумму в чистый атом. Главным претендентом на финансовый транш называют АЭС Sizewell в графстве Саффолк, несмотря на то что это проект энергетической компании, принадлежащей Франции, с которой у Британии в последнее время испортились отношения.

Тем не менее для обеспечения энергетической безопасности страны участие как минимум в одном крупномасштабном ядерном проекте крайне важно. В правительстве особо это подчеркнули, однако других подробностей не раскрывают. Ожидается, что детали озвучит лично Борис Джонсон перед грядущими выборами в 2024 году. Тогда же он представит стратегию «полного нуля», или углеродной нейтральности.

Премьер-министр ранее уже заявлял, что к 2035 году Великобритания будет производить только чистую энергию. Ставя перед собой столь амбициозную цель, Борис Джонсон уверен, что королевство не только понизит мировой уровень вредных выбросов в атмосферу, но и перестанет зависеть от заграничного углеводорода. Недавний энергетический кризис в Европе и нехватка топлива в Англии выявили недостатки чрезмерной зависимости. Поэтому Лондон стремится как можно скорее перейти к производству чистой возобновляемой энергии.

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