«Игра в кальмара» калечит детскую психику

Школьники копируют сцены насилия из сериала

Городской совет Центрального Бедфордшира разослал родителям детей школьного возраста электронное письмо с призывом проявлять бдительность, услышав о том, что подростки копируют игры из нового популярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара». Несмотря на возрастной ценз 15+, в нем слишком много сцен насилия, пишет Independent.

Письмо было составлено и отправлено родителям и опекунам в связи с тем, что детские игры в сериале приводят к жестокой развязке. Сигналы о том, что школьники копируют поведение персонажей фильма, стали поступать и в начальную школу в Илфорде. После этого появились также просьбы вообще запретить детям смотреть «Игру в кальмара».

У сериала, выпущенного известной компанией Netflix, многомиллионные просмотры и невероятная популярность в мире. Несмотря на возрастные ограничения (старше 15 лет), фильм, в котором изначально безобидные развлечения заканчиваются сценами убийств и насилия, смотрят и взрослые, и дети.

Поскольку сериал доступен не только на официальной платформе Netflix (его фрагменты также демонстрируются на Youtube и в TikTok), разработчики уже создали ряд компьютерных мини-игр на основе корейского шоу, еще больше популяризируя «Игру в кальмара» среди подростков.