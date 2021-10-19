Прити Пател предлагает запретить анонимность в соцсетях

Защита личности играет на руку преступникам

В Британии обсуждают закон, обязывающий раскрывать личные данные пользователей соцсетей по требованию полиции. Такие жесткие меры обусловлены недавним убийством политика Дэвида Амесса, в ходе расследования которого выяснилось, что подозреваемый по делу мог состоять в интернет-переписке с радикальными экстремистами, сообщает Independent.

С инициативой ввести серьезные изменения в закон о разжигании ненависти выступила министр внутренних дел Прити Пател. Несмотря на то что многие депутаты подвергаются жестоким онлайн-атакам, крупные корпорации отказываются раскрывать имена владельцев аккаунтов, с которых поступают оскорбления и угрозы, препятствуя тем самым расследованию подобных преступлений. В частности, от таких социальных сетей, как Facebook и Twitter, хотят потребовать сохранять персональные данные, которые впоследствии могут быть переданы полиции и спецслужбам.

Работа над поправками к закону, отменяющими анонимность в интернете, уже ведется. Подчеркивается, что любые ограничения будут «соразмерными и сбалансированными». Британский политик Дайан Эббот, которая получает онлайн-оскорбления чаще, чем кто-либо в парламенте, высказалась за изменения в законодательстве, однако на присутствие полисмена во время встречи с избирателями отреагировала скептически. После жестокого убийства консерватора Дэвида Амесса многие депутаты и чиновники заявили, что не чувствуют себя в безопасности, в связи с чем в МВД пообещали усилить их защиту на мероприятиях.