Свет, камера, мотор!

Неделя российского кино в Великобритании и международный форум Casting Bridge продлили до 25 октября прием конкурсных анкет от зарубежных русскоговорящих актеров. Победители получат бесплатную путевку на деловую программу одного из самых значимых кинособытий русского кино за рубежом – Russian Film Week. Задача форума Casting Bridge, который пройдет 1 и 2 декабря в Лондоне, – познакомить актеров с представителями европейских кастинг-платформ, кастинг-директорами и агентами.

К участию в конкурсном отборе допускаются актеры в возрасте от 18 лет, знающие английский язык на уровне не ниже Intermediate и окончившие театральные вузы и киношколы. Для подачи заявки необходимо заполнить анкету на сайте castingbridge.com/forum и подготовить следующие материалы:

– презентация на английском языке (ссылкой на Vimeo или YouTube хронометражем не более 1 минуты);

– монолог на английском языке длительностью не более 3 минут, записанный не ранее 2020 года;

– фильмография (ссылкой на IMDb);

– мотивационное письмо.

Результаты станут известны 1 ноября. Принять участие в форуме смогут не более 30 человек. Одному финалисту организаторы оплатят проживание и перелет, остальным при необходимости будет оказана поддержка в получении британской визы и предложено бесплатное участие в кастинг-форуме.

Впервые форум Casting Bridge прошел в 2018 году в закрытом формате. Его участниками стали известные актеры и актрисы: Аглая Тарасова, Владимир Мишуков, Ирина Горбачева, Ирина Старшенбаум, Мария Кожевникова, Янина Студилина, Филипп Могильницкий и другие.

По словам основателя и генерального продюсера недели российского кино в Великобритании Филипа Перкона, «задачи Russian Film Week – это продвижение русскоязычного кино и талантов на международной арене, строительство культурных мостов между Россией и Европой для успешного сотрудничества и взаимопонимания. Casting Bridge – олицетворение этих задач и гордость нашей индустриальной программы».

Как отметила куратор форума Юлия Хамитова, «в прошлом году мы были вынуждены провести форум онлайн. Это дало свои преимущества – благодаря Zoom мы объединили около 800 человек из многих стран, рекордное количество участников. Но в этом году мы решили во что бы то ни стало провести форум живьем, пусть и с небольшим количеством участников. Нам очень важно свести российские таланты лицом к лицу с ведущими кастинг-директорами из Великобритании и Европы. Наш успешный круглый стол в Каннах, который прошел в павильоне Роскино в этом году, показал, что интерес к русским актерам на западе есть, и он будет расти и расти».

Кинофорум Casting Bridge

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