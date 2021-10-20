﻿﻿﻿﻿﻿

Долгая дорога «Дюны»

Долгая дорога «Дюны»
Фото
Сергей Сычев

Сергей Сычев

«Дюна», США, 2021,
режиссер Дени Вильнев

Ни один фильм в этом году не ждали так, как «Дюну» Дени Вильнева. У романа Фрэнка Герберта вообще сложно с экранизациями. Сначала Алехандро Ходоровски в 1970-х хотел создать на базе книги главное экранное произведение всех времен и народов, Библию в мире кинематографа. Мегаломанский проект существовал в раскадровках и разработках, ходил по всем голливудским студиям, но ни одна из них не решилась вложить деньги в столь рискованную и наполненную мессианско-эзотерико-революционным духом идею. Зато неснятая «Дюна» повлияла чуть ли не на все последующие голливудские блокбастеры – от «Звездных войн» (по сути, «Дюны» для семейной аудитории) и до «Бегущего по лезвию», «Терминатора», «Робокопа» и даже «Матрицы». Обо всем этом можно подробно узнать в документальном эссе «Дюна» Ходоровского» 2013 года.

Потом была «Дюна» Дэвида Линча: в результате постоянных конфликтов с продюсерами, вынужденных компромиссов, а временами и неготовности постановщика к такому большому проекту (совершенно нормальной в подобной ситуации) получился фильм, который сразу после выхода не понравился, кажется, вообще никому в мире и только впоследствии приобрел культовый статус. Впрочем, далеко не у всех, даже сам Линч по-прежнему считает его полным провалом.

Спустя какое-то время вышел сериал, близкий по содержанию к роману, но слишком иллюстративный, чтобы воспринимать его всерьез. И вот еще одна попытка, причем от человека, который уже успел снискать лавры и крупного артхаусного автора, и визионера в мире блокбастеров, и просто очень неординарного кинематографиста. Дени Вильнев, словно готовясь к «Дюне», снял выдающийся лингвистический sci-fi «Прибытие» и зачем-то продолжил злоключения «Бегущего по лезвию». Последний был похож на генеральную репетицию, а не на самостоятельное произведение: Вильнев в нем доказал, что способен создать яркую фантастическую вселенную на экране. И кто скажет, что она получилась не таковой?

Новая «Дюна» понравится не всем, но это и хорошо. Кто-то провозглашает ее шедевром, кто-то клеймит поделкой и очень медленной иллюстрацией. Прокатные успехи пока относительно скромны, хотя фильм вышел еще не на всех приоритетных территориях. По бокс-офису он в этом году где-то в конце третьего десятка, собрал в три раза меньше «Черной вдовы» или нового «Бонда» и в шесть раз меньше «Форсажа-9». Впрочем, для кого-то это скорее знак качества, подчеркивающий элитарность продукта.

Но вот что точно следует сказать: «Дюна» действительно может считаться «Звездными войнами» для взрослых, как и планировали создатели. Здесь тоже на задворках межгалактической империи, управляемой коварным тираном, на пустынной планете появляется спаситель, мессия, которому для начала предстоит пройти суровую инициацию. В данном случае этот мессия – Пол Атрейдес, его отец погиб (Люк Скайуокер тоже жил с этой мыслью), а был он непростой: Пол принадлежит к одному из самых могущественных аристократических кланов в империи. Атрейдесы прилетели на планету Дюна и попали в ловушку, которую приготовили для них Харконнены (другой могущественный клан) не без участия императора. Клан фактически уничтожен, Пол остался один, но у него есть козыри: во-первых, таинственная связь с Дюной, где хранится самый драгоценный ресурс во вселенной, «пряность», и живут аборигены, воинственные фремены, а еще водятся гигантские песчаные черви; во-вторых, то, что в «Звездных войнах» называлось Силой, – у Пола ее нереально много. Его мать, наложница герцога Лето Атрейдеса, принадлежит к древней секте, которая чуть ли не путем селекции выводила мессию в течение тысячелетий и вот достигла желаемого результата.

Дени Вильнев максимально верен книге, и в этом смысле упреки в иллюстративности вполне обоснованы. Религиозные и публицистические ее мотивы он элегантно перенес в сценарий, сильно актуализировав, и планета Дюна у него очень напоминает Сирию, а Пол Атрейдес – современного Лоуренса Аравийского. Фремены похожи на арабов, а манипуляции общественным сознанием, которые во многом двигают сюжет, будто взяты из пропагандистских учебников. Герцог Харконнен списан с полковника Курца в исполнении Марлона Брандо в «Апокалипсисе сегодня». Вильнев словно гордится вторичностью «Дюны», подчеркивая верность традиции, которая и позволяет в полной мере оценить проделанную работу.

А она действительно поражает, потому что самое важное для Вильнева – создать вселенную «Дюны» на экране. И теперь «Дюна» будет еще долго (а может, и всегда) выглядеть вот так. Благодаря холодным реалистичным тонам фильма межпланетные приключения кажутся достоверными, и мы верим, что искусно состаренные летательные аппараты настоящие, а вертолеты-стрекозы вправду летают над Дюной, спасая от червей попавших в переплет добытчиков «пряности». Верим, что фремены были одеты именно так, в идеально подогнанные плотные костюмы, берегущие влагу тела от мгновенного испарения. Верим в бассейн Харконнена и его массивные размеры. Даже в червей, пожалуй, тоже верим, хотя они все же слишком фантастичные (кстати, у Лукаса тоже такие водились).

Несомненная удача Вильнева – выбор на роль Пола Тимоти Шаламе, утонченного, аристократического, нервного юноши. Когда Пол проходит проверку на невыносимую боль, Шаламе играет это настолько убедительно, что у самого зрителя руку начинает нестерпимо жечь. У Тимоти прекрасный контакт с экранной матерью Ребеккой Фергюсон и отцом Оскаром Айзеком. И как приятно, что у этого героя настолько мудрый и аристократичный враг, как Харконнен с лицом Стеллана Скарсгарда, эдаким Макиавелли весом в несколько тонн.

«Дюна» Вильнева не заменит книги, но это вселенная, в которой хочется задержаться. Впрочем, когда смотришь фильм, понимаешь, что лучшую экранизацию романа сделал все-таки именно Джордж Лукас, и хочется пересмотреть «Новую надежду», чтобы еще раз убедиться в этом.

profile-sample2
Такой большой Лондон
20-10-2021
profile-sample2
Жизнь стала дороже, или Инфляция перед «зимой недовольства»
20-10-2021
profile-sample2
Спорт в университетах «Золотого треугольника»
20-10-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.