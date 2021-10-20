Городские такси: история лондонских кэбов

Знаменитые черные лондонские кэбы так же узнаваемы, как красные даблдекеры, телефонные будки, почтовые ящики или полицейские с их неизменными шлемами. Именно кэбы первыми видят туристы в аэропорту и их же – последними, когда покидают столицу.

Извозчик или водитель кобылы?

Первые такси в Лондоне появились в середине XVII века, в эпоху Карла I. В то время это были наемные кареты, которые назывались хакни (hackneys) – от французского hacquenee, что означало лошадь среднего размера, рекомендованную для наездниц. По другой версии, слово произошло от названия деревушки Хакни, расположенной в Мидлсексе (ныне это район Лондона), которая поставляла лошадей для перевозок. Так или иначе, название прижилось и до сих пор встречается в обиходе. Первый «таксопарк» был создан в 1634 году, он объединял владельцев хакни в особую организацию. Их руководителем стал капитан Бэйли, который обязал кучеров носить униформу и соблюдать правила поведения в отношении клиентов. Другие владельцы кэбов стали копировать идею Бэйли. В середине XVII века парламент принял закон, регулирующий правила работы наемных карет в городе. Дело было не только в униформе и поведении – нужно было приобрести специальную лицензию. Так начался бизнес такси.

Вместо сердца – пламенный мотор

Замена лошадей на электрические моторы случилась в конце XIX века и стала новым этапом в развитии лондонского такси. Они начали именоваться «берси» в честь их изобретателя, молодого бизнесмена Уолтера Берси, основавшего компанию London Electric Cab Co. Машины могли проходить до 75 км между зарядками. Примерно тогда же появились и первые счетчики, таксометры. Машины Берси были дорогими в производстве, и компания разорилась – пришла эпоха бензиновых авто. К слову, последний конный экипаж курсировал по Лондону вплоть до 1947 года.

Британия стала закупать машины Unic из Франции, и несколько десятилетий по столице разъезжали французские кэбы. Но разве англичане могли себе позволить, чтобы иконой города стал французский автомобиль? И монополия на выпуск такси перешла к английским компаниям, что свято соблюдается и по сей день.

Черный цвет и место для шляпы

Силуэт современного традиционного лондонского кэба, который мы привыкли видеть повсюду, – по сути, силуэт модели Austin FX3 1948 года. Автомобиль был специально создан для службы такси Лондона. Слева от водителя – место для багажа, между водителем и пассажирами – перегородка, а самое главное – автомобиль был высоким, что соответствовало неписаному правилу: ничто не должно заставлять джентльмена обнажать голову, даже если он садится в такси.

И самый главный вопрос: почему же они все черного цвета? Выпускались только черные Austin FX3, ведь в послевоенное время вопрос экономии был весьма актуален, и всем, кто хотел автомобиль другого оттенка, приходилось доплачивать. Большинство владельцев автопарков посчитали это слишком дорогим удовольствием и решили сохранить низкую стоимость авто, а заодно и базовый черный цвет. С тех пор большинство такси в Лондоне остались черными.

Слева направо

Одна из особенностей лондонских такси: они должны иметь радиус поворота не более 25 футов (8,5 метров). Это связано с маленькой площадкой перед отелем «Савой», где расположена небольшая кольцевая развязка: такси должны умудриться сделать там разворот. Кстати, это единственное место в Лондоне, где машины едут по правой стороне (да что там в Лондоне – во всей Англии!). Маленькая тупиковая улочка Савой-корт нарушила правила Женевской дорожной конвенции, согласно которой в стране должно быть либо левосторонее, либо правостороннее движение, но не оба одновременно. Здесь же – единственный кусочек, где водителям нужно перестроиться на правую сторону, и этому есть объяснение. Отель расположен на правой стороне улицы; чтобы гостям не нужно было переходить дорогу, а водители могли быстро открыть дверцу авто, чтобы помочь дамам, сидевшим обычно за спиной водителя, выйти из машины, и сделали движение справа. «Савой» всегда был невероятно популярным среди богатой публики; он стал первым британским отелем, где появились электрическое освещение номеров, прототипы телефонов и лифты, установленные американской компанией Otis. Мало того, он был первой в мире гостиницей, в номерах которой имелись отдельные ванные комнаты с постоянной горячей водой – неслыханная роскошь в начале XX века. Более чем за 120 лет существования гостями отеля были Оскар Уайльд, Бернард Шоу, Чарли Чаплин, Марлон Брандо, Одри Хепберн, Мэрилин Монро, Элизабет Тейлор… Всех не перечислить! Вот почему для «Савоя» сделали неслыханное исключение в дорожных правилах.

Таксистом может стать не каждый

Таксисты в Лондоне – это особая гильдия, все не так-то просто. Водители, претендующие на место в черном кэбе, обязаны знать каждый переулок и поворот без использования карт и современных гаджетов (в такси нет навигаторов). Кроме названия и расположения всех улиц (а их почти 25 тысяч), им приходится выучить расположение всех музеев и достопримечательностей, а также быть в курсе местных новостей и легенд. Говорят, по сложности программа обучения столичных таксистов сопоставима с университетской, длительность обучения может составлять от 2 до 4 лет. Один из преподавателей признался, что 70% кандидатов не выдерживают таких нагрузок: 21 устный экзамен, не сдал – начинай с начала. Часто экзаменаторы имитируют недостойное поведение: кричат, задают некорректные вопросы, возмущаются внешностью или гардеробом экзаменуемых, – проверяя таким образом стрессоустойчивость будущих таксистов. Некоторые сбегают прямо с экзамена.

Однако знаний и хорошего самообладания недостаточно: нужны чистые, не замаранные более чем восемью штрафными очками водительские права с трехлетним стажем. У соискателя также не должно быть судимости. Наконец, не должно быть и серьезных проблем со здоровьем. Пройдя весь квест, кандидат будет награжден зарплатой £50–70 тыс. в год.

Сейчас в Лондоне насчитывается около 21 тысячи черных кэбов. Прокатиться в легендарном такси – мечта каждого туриста, притом что стоимость поездки выше, чем в любом другом такси: ведь так приятно, сидя в респектабельном салоне, представить себя английским джентльменом или настоящей леди.

На сайте TFL (Transport for London) можно найти информацию о том, как стать таксистом в Лондоне, а также как отличить лицензированного таксиста от самозванца.

Подготовила Оксана Кеш