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Ученые изучают новый штамм COVID-19

Ученые изучают новый штамм COVID-19
фото commons.wikimedia.org

Пока причин для беспокойства нет

Специалисты пристально следят за появившимся в Британии новым штаммом коронавируса. Он похож на «Дельта», но все же вряд ли получит широкое распространение, пишет BBC.

Эта разновидность COVID-19 была выявлена в июле 2021 года и получила кодовое обозначение AY.4.2. Ее также называют «Дельта плюс», поскольку она напоминает штамм «Дельта» – самый распространенный в королевстве вариант инфекции. «Дельта плюс» отличается большей живучестью, но неизвестно, проникает ли он в клетку человека быстрее, чем предшественник. Штамм находится под постоянным наблюдением вирусологов и особых опасений пока не взывает. Они должны будут установить, получит ли широкое распространение «Дельта плюс» в стране, и решить, потребуется ли модернизация вакцины.

Мутации COVID-19 происходят постоянно: с начала пандемии штаммы вируса претерпели значительные генетические изменения. Одни вызывают обеспокоенность, другие не представляют угрозы для человека. Сложность работы ученых заключается в том, чтобы найти те из разновидностей, которые могут увеличить скорость распространения инфекции или усилить ее разрушительное действие. Британия считается лидером в проведении подобных исследований: выполнено уже более 1 млн тестов. Изучая под микроскопом штамм AY.4.2, эксперты пришли к выводу, что он более заразен, чем причинившие немало бед предшественники «Дельта» и «Альфа», но всего на 10%.

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