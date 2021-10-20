Осенние ароматы: правильно наносим духи

Как говорил легендарный французский кутюрье Ив Сен-Лоран, «даже самому изысканному наряду необходима хотя бы капелька духов». В осенние пасмурные дни как никогда хочется порадовать себя новым парфюмом. Терпкие, пудровые, восточные, цветочные и древесные ароматы помогают смириться с нехваткой солнечного света и тепла. Выбирая духи на осень, отдавайте предпочтение более стойким. О том, как правильно наносить любимый аромат, чтобы максимально продлить удовольствие от него, – в нашем материале.

На чистую кожу

Духи необходимо наносить на идеально чистую кожу, чтобы не примешивались посторонние запахи. Поэтому для очищения кожи лучше всего использовать гель для душа или мыло без ярко выраженной отдушки. То же самое касается и лосьона или масла для тела, исключение составляет одноименный продукт, выпущенный с точно таким же ароматом. К примеру, известный парфюмер Клод Дир отмечает, что «наслаивание – это отличная идея. Сначала нанесите крем или лосьон, а затем сбрызните духами с тем же ароматом, вуаля!». Чтобы парфюм не испарялся и лучше впитался, можно наносить его на слегка влажную кожу.

Clean Reserve Smoked Vetiver Eau De Parfum

£82 за 100 мл – spacenk.com

Унисекс с легким древесным ароматом. Верхние ноты – вербена, бамбук, бергамот, айва, груша; сердце аромата – кедр, пион, цветок хлопка; базовые ноты – мох, амбра, мускус, ветивер, древесина, мирра.

Pulse points

Не забывайте наносить парфюм не только на шею, но и на другие точки, где прощупывается пульс. Это связано с тем, что аромат духов поднимается вверх, а не опускается вниз. Поэтому если вы хотите буквально окутать себя ароматом, то не поленитесь нанести пару капель под колени, локти, на запястья, шею и виски. Помните, что легкие ноты – например, цветочные – выветриваются гораздо быстрее, чем базовые – пачули, сандал, мох. На коже духи нагреваются и с повышением температуры тела начинают проявляться интенсивнее.

На жирной коже ароматы держатся хуже, поэтому перед нанесением духов рекомендуется протереть зоны (точки пульса) спиртовым очищающим тоником, который поможет обезжирить кожу.

Молекулярные духи от Romilly Wilde

£52 за 15 мл // romillywilde.com

Idle от Romilly Wilde – один из представителей таких уникальных ароматов, которые по-разному раскрываются на коже. Если вы и ваша подруга будете носить духи одновременно, никто из окружающих не догадается об этом. Аромат будет меняться в зависимости от температуры тела. Типичные ноты этого аромата – свежие, но теплые: зеленый мандарин, бергамот, мускус, ангелика, а также мох, жасмин и соль. Производители обещают, что молекулярные духи обязательно придадут вам энергии и помогут создать хорошее настроение.

На кожу, не на одежду

Лучше всего наносить парфюм перед тем, как вы оденетесь, чтобы не наряд, а кожа впитывала драгоценный аромат. Более того, от смешивания с запахом различных тканей аромат может измениться, и не всегда такое сочетание будет приятным.

Miller Harris Étui Noir

£115 за 100 мл // millerharris.com

Miller Harris – нишевая парфюмерная марка. Впервые я познакомилась с ее продуктами в Лон­до­не, а сегодня моя коллекция духов на 80% состоит из их ароматов. Это не значит, что я не пользуюсь туалетной водой и духами других дизайнерских брендов, но таковых у меня осталось совсем немного. Созданные из натуральных эфирных масел, Miller Harris держатся на коже как минимум сутки, а на одежде запах сохраняется до нескольких дней. Их коллекция ароматов уникальна, подобных вы не найдете нигде. Пару раз в год марка устраивает распродажи со скидками до 50%. Постоянных покупателей приглашают на специальные мероприятия, где дают скидку в 15% (ее же можно получить на первый заказ, подписавшись на рассылку на сайте).

Étui Noir – идеальный осенний аромат: это кожа (можно ощутить и лакированную кожу, и нежную замшу, и запах поношенной кожаной куртки), смягченная пудровым ирисом и бальзамической сладостью ладана, а ветивер добавляет землистости этой сложной и необычной композиции. Étui Noir – созданный на контрастах парфюм, который вы сначала подарите своему партнеру, а потом будете пользоваться сами.

Где и как долго можно хранить духи?

Нужно помнить, что у парфюмов тоже есть сроки годности, поэтому коллекционировать лучше пустые флаконы, а не полные. Французский парфюмер Лев Глазман отмечает, что уже через шесть месяцев после вскрытия флакона спирт и альдегиды (органические соединения) рассеиваются, то есть фактически меняются химический состав и характер запаха. Несмотря на то что открытые духи могут храниться несколько лет, их «возраст» может отразиться на стойкости.

Условия хранения также играют важную роль. Парфюм нельзя держать на свету (также лучше избегать прямых солнечных лучей) или при экстремальных температурах (на холоде или жаре). Солнечный свет разрушает химические связи, влияя на цвет, запах и даже внешний вид духов.

И еще один факт: вы заметили, что все больше дизайнеров «одевают» свои ароматы в темное стекло? Оказывается, именно темные флаконы помогают уберечь духи от воздействия солнечного света, тем самым продлевая их срок годности.

«Святая вода» от Le Couvent

£65 за 100 мл // lookfantastic.com

Одеколон с растительными экстрактами Le Couvent des Minimes Botanical Cologne Aqua Sacrae – интенсивный аромат с пудровыми и цветочными нотами. Все одеколоны и духи марки создаются в лучших традициях французской парфюмерии. Этот одеколон наполнен свежестью: медовые ноты ароматных белых цветов сливаются с жасмином и туберозой. Отлично подходит как для дня, так и для вечера.

Upcycling – несколько идей по использованию пустых флаконов от духов:

– как вазы – наполните пустые флаконы живыми цветами или создайте в них композицию из сухих цветов;

– как элемент декора интерьера – налейте во флаконы цветную воду и создайте необычную витрину;

– как подсвечники на столе, особенно если у вас есть несколько старинных, винтажных флаконов для духов;

– как диффузор – наполните флаконы от парфюмов любимыми (жидкими) ароматами для дома.