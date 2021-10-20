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Сделано в Британии: для самых маленьких

Сделано в Британии: для самых маленьких

Англичане необычайно гордятся своей страной и всем, что она производит. Существуют целые сообщества, поддерживающие отечественную промышленность, – такие, к примеру, как Make It British. Сегодня мы расскажем о британских брендах для самых маленьких граждан.

Tommee Tippee

Одна из ведущих марок, специализирующаяся на кормлении подрастающего поколения. Компания является конкурентом Philips Avent, но лидирует по продажам, да и отзывы о ее продукции гораздо лучше. Бутылочки, подогреватели и стерилизаторы, соски, приборы для сцеживания молока, различные поильники и тарелки, а также силиконовые слюнявчики с чашей, в которую падает еда, – ассортимент очень разнообразен. Разработанная Tommee Tippee фирменная технология не позволяет жидкости проливаться из поильника. А еще бренд выпускает видео- и аудиомониторы, отмеченные множеством наград. Существует и модель три в одном: аудио-, видеосвязь и сенсорная пластина, чтобы вы могли не только слышать и видеть свое чадо на мониторе, но и быть уверенными, что оно дышит. Спокойно оставьте ребенка, например, в другой комнате или даже на другом этаже и занимайтесь домашними делами.

Cath Kidston

Дизайн Cath Kidston очень узнаваем: пастельные тона, цветочные орнаменты. Это гибрид деревенского стиля и винтажа, который украсят и любую детскую комнату, и уж точно гардероб малышей! Марка выпускает сумки для мам, одежду, аксессуары для женщин и детей, предметы для кормления и потрясающие игрушки ручной работы – сшитые или связанные крючком. Знаковые принты бренда – мишки, зайчики, слоники (их можно найти и на слюнявчиках, и на пинетках, и даже на матрасах). Вещи этой марки будут отличным подарком, особенно если вы везете их в другую страну, ведь Cath Kidston продается далеко не везде.

Silver Cross

Первая коляска под маркой Silver Cross была выпущена в 1877 году. А с 1930-го фирма стала поставщиком колясок для королевской семьи, и сама королева Елизавета II, будучи младенцем, ездила в одной из них. Модель, созданная специально для королевской семьи, называется The Balmoral Pram. Сегодня выпускаются различные варианты колясок – на любой вкус и кошелек; они славятся не только современным дизайном, но и особой прочностью. За все время продано более десяти миллионов колясок.

Maclaren

Эта марка остается абсолютным лидером среди легких и стильных колясок, ей практически нет равных в своей категории. Первое «транспортное средство» было создано в 1965 году. Тогда инновационная система складывания коляски по типу зонта стала настоящим хитом и с тех пор является идеальным вариантом для поездок в метро (самая легкая весит меньше пяти килограммов!) и для авиапутешествий. Maclaren также выпускает капюшоны и аксессуары для своих колясок.

Paddington Bear

Первая книга о медвежонке Паддингтоне была опубликована в 1958 году, а вот игрушечного медведя компания Gabrielle Designs выпустила только в 1972-м. Паддингтон вскоре стал популярнейшей национальной игрушкой, появилось множество аксессуаров с символикой, сувениров с его изображением. Отличный подарок для ребенка!

Organix

Organix выпускает широкий ассортимент детского питания: от разных каш до злаковых крекеров. Все ингредиенты, которые использует марка, выращены в естественных условиях и считаются экологически чистыми. Их фруктовые пюре настолько вкусные, что нужна сила воли, чтобы не съесть все самим! Бренд представлен во всех супермаркетах страны, а производство находится в Knapp Mill (Дорсет).

Annabel Karmel

С тех пор как Аннабель Кармель, гуру детского питания, написала свою первую книгу, прошло двадцать лет. Сегодня в ее библиографии тридцать девять бестселлеров с рецептами для мам, малышей и всей семьи. Книги Кармель вышли на первое место по продажам в Великобритании (в своем сегменте), да и в других странах продано более четырех миллионов экземпляров. Аннабель, настоящая бизнес-леди, не остановилась на книгах и также выпустила продукты питания для самых маленьких. Сотрудничая с брендом NUK, она создала несколько инноваций, упрощающих питание малышей: это приспособление для мини-мороженого из фруктов, которое помогает успокоить при прорезывании зубов, специальные емкости для хранения еды в холодильнике и морозильной камере, мини-миска с пюрирующим устройством. На ее сайте есть множество рецептов и идей, которыми Аннабель делится со своими читателями.

Lovevery The Block Set

Уникальный набор из деревянных элементов для детских игр завоевал множество международных наград, что неудивительно – его создавали специалисты по развитию детей. Набор помогает углублять пространственные, языковые и мыслительные навыки. Ребенок начинает обучение и экспериментирует с физическими явлениями: силой, магнетизмом, скоростью и гравитацией. Можно строить дома, башни и мосты, разыгрывать истории и создавать свой мир. Семьдесят разноцветных элементов восемнадцати различных форм изготовлены из дерева и покрыты нетоксичной краской, поэтому малышам особенно понравится сортировать их как по размеру, так и по цвету. Коробка, в которую сложены стройматериалы, легко превращается в машинку, которую можно возить за собой. Еще один вариант игры – нанизывание кубиков на нить – развивает у малышей мелкую моторику, а также зрительно-моторную координацию. Огромное преимущество набора в том, что он одинаково интересен и полуторагодовалым малышам, и детям в возрасте четырех лет, но дать его ребенку можно сразу, как только он начнет играть с предметами.

Подготовила Елена Лесли

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