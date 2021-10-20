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Спорт в университетах «Золотого треугольника»

Спорт в университетах «Золотого треугольника»
Фото123rf.com

В Великобритании учебный год у студентов начинается в октябре. Всем известно, что британские университеты уделяют особое внимание спортивной жизни: спорт для англичан всегда был и остается важной составляющей. Все престижные учебные заведения тщательно берегут свои многолетние традиции.

Практически все английские вузы имеют прекрасные ресурсы для физического развития своих подопечных. Тренажерные залы, бассейны, площадки для баскетбола и других спортивных игр, огромные территории и поля, теннисные корты, площадки для спорта на открытом воздухе – все это есть в большинстве университетов. В начале каждого учебного года спортивные клубы и сообщества начинают набор в свои команды.

Давайте посмотрим, что предлагают студентам учебные заведения «Золотого треугольника» (Golden Triangle), или, как еще их называют, Университеты Локсбридж (Loxbridge triangle) – Имперский колледж Лондона, Оксфордский и Кембриджский университеты.

www.imperial.ac.uk

Имперский колледж Лондона

Имперский колледж Лондона имеет отличную репутацию в области подготовки успешных спортсменов: некоторые из них становятся победителями Олимпийских игр.

В университете есть собственный спортивный бренд Move Imperial. В ультрасовременные спортивные объекты колледжа были сделаны большие инвестиции. Университет привлекает партнеров, сотрудничает с профессиональными клубами, занимается развитием и продвижением спортсменов, поддерживает своих воспитанников стипендиями.

Колледж работает по общим оздоровительным программам, предоставляющим всем учащимся возможность заниматься спортом и стимулирующим стремление к активному образу жизни. Такой подход – основная идея спортивной концепции англичан.

Флагманский центр Ethos предлагает членство в современном тренажерном зале с фитнес-студией и 25-метровым бассейном. Там же находятся спортзал с пятью кортами, стена для скалолазания, корты для сквоша. Ethos располагается в самом центре Лондона, всего в нескольких минутах от станции метро South Kensington.

Еще один известный клуб Имперского колледжа, The Boathouse in Putney, специализируется на спортивной гребле. С 1938 года он размещается в уникальном историческом здании на берегу реки Темзы. Здесь проживают и обучаются элитные гребцы.

Недалеко от Хитроу расположен центр Harlington Sports Ground. Это ультрасовременные футбольные поля, поля для регби, хоккея и крикета. Также центр является домашней тренировочной площадкой футбольного клуба Queen’s Park Rangers FC.

www.imperial.ac.uk

Оксфордский университет

Многие слышали о спортивном противостоянии Оксфордского и Кембриджского университетов. Безусловно, спорт – это очень важная часть общественной жизни этих учебных заведений.

Помимо традиционно английских поло, гольфа, конного спорта, крикета и регби, в Оксфорде представлены еще более 50 видов спорта. Кстати, именно в Оксфорде и Кембридже впервые были разработаны и зафиксированы правила и регламент игры в футбол. Но самым престижным видом спорта в Оксфордском университете по-прежнему остается гребля на восьмерках. Эта вековая традиция имеет для британцев большое значение.

Соревнования по гребле между Оксфордом и Кембриджем проходят уже 200 лет, и за эти годы столько всего происходило! Лодки сталкивались и ломались, переворачивались и даже тонули, шли ко дну весла… К знаменитому весеннему турниру гребцы готовятся целый год. Трансляция гонки происходит онлайн, и вся страна внимательно следит за этим состязанием. Участников турнира часто приглашают в национальную сборную Великобритании. В каждом колледже университета имеется несколько команд разного уровня. Мечта любого гребца – попасть в команду высшей лиги (blues). Именно она ежегодно, в марте, принимает участие в состязаниях с соперниками из Кембриджа в гонке по Темзе.

Соревнования проводятся не только в гребле, но и в других видах спорта – крикете, регби, шахматах и даже в игре в блошки.

Интересно, что в Оксфордском университете работают лыжный и сноуборд-клуб, несмотря на практически полное отсутствие снега в стране. В течение семестра проводятся еженедельные тренировки, а также занятия для новичков. Обычно они проходят на местных закрытых снежных склонах, а в самом Оксфорде бывают «сухие» фитнес-тренировки. Клуб также осуществляет летние тренировочные сборы и принимает участие в соревнованиях с другими университетами в BUCS, BUiSC. Одно из самых ярких событий ежегодного спортивного календаря – Varsity Trip, недельный общеуниверситетский лыжный поход по Оксфорду и Кембриджу.

Спортивная инфраструктура Оксфордского университета впечатляет: 15 полей с травяным покрытием для игры в бейсбол и футбол, площадки для игры в крикет и хоккей, крытый 25-метровый бассейн, тренажерный зал… Университетский парк также используется для игровых видов спорта. Его газоны настолько безупречно ровные, что прямо на них разбиты теннисные корты. В крытых залах (обычно зимой) играют в сквош.

Кембриджский университет

Кембриджский университет известен не только своими выдающимися достижениями в области образования, обучения и исследований, но и спортивными традициями. За последние 150 лет университет становился альма-матер для некоторых величайших спортсменов мира – множества олимпийцев и паралимпийцев (назовем, например, Майкла Атертона и Эмму Пули) .

В вузе 53 спортивных клуба и несколько спортивных обществ, и он является одним из ведущих центров студенческого спорта в стране. Университет регулярно входит в десятку лучших учебных заведений на соревнованиях BUCS. Кроме того, спортсменам выплачиваются стипендии.

Спортивное подразделение Wilberforce Road Sports Ground – это легкоатлетические комплексы, площадки для хоккея. Поля для крикета и тенниса находятся в Fenner’s, одном из самых исторических и знаковых спортивных объектов страны. Другие клубы и площадки колледжа (для регби, гребли и многих других видов спорта) располагаются по всему Кембриджу.

Главный спортивный центр в университете открыт для всех. Для того чтобы стать членом этого клуба, необязательно быть студентом: всем желающим фитнес-клуб предлагает различные варианты членства.

В университетском спортивном центре есть тренажерный зал с первоклассным оборудованием, спортзал, корты для сквоша, студии, помещения для командных игр, которые с удовольствием используются спортсменами со всего мира. Университет стремится развивать спорт не только у себя, но и во всем городе.

Инга Коуру-Недашковская (@ingakouru),
автор Health Fitness Travel Guide – healthfittravel.com

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