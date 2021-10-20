Такой большой Лондон

Лондон – одна из крупнейших мировых столиц. Город влюбляет в себя с первого взгляда, его хочется изучать, погружаться в детали и рассматривать пристально. Об удивительном «маленьком» Лондоне мы уже писали раньше. Сегодня – о Лондоне большом, о самых крупных и выдающихся объектах столицы.

Самое высокое здание

Лондон нельзя назвать городом небоскребов (как, например, Нью-Йорк), но рядом со старинными зданиями современные высотки выглядят необычно и оттого притягательны. За звание самого высокого здания боролись и собор Святого Павла, и Миллбанк-Тауэр, пока не начал развиваться Лондонский Сити. Небоскребы строились невероятными темпами, лидеры высоты постоянно менялись. Наконец, в 2012 году появился «Шард» («Осколок») – именно так окрестили новое здание. Облицованная стеклянными панелями пирамида высотой 310 метров видна издалека.

Строительство «Шарда» началось в 2009 году. Легенда гласит: бизнесмен Ирвин Селлар во что бы то ни стало решил построить что-то невероятное, высотой превосходящее тогдашний лондонский рекорд – офисный центр Саутворк-Тауэрс. Он долго искал подходящего архитектора и нашел – итальянца Ренцо Пияно. И пока Ренцо высказывал свое отношение к современным небоскребам, в ходе разговора он нарисовал шпиль, возвышающийся над Темзой, – так родилась идея «Шарда».

Главным условием городских властей стало то, что здание должно было быть необычным, красивым и вписываться в городской пейзаж. Чтобы расчистить место для «Осколка», решено было снести тот самый комплекс Саутворк-Тауэрс. Обычно здания подрывают изнутри, но из-за близости больницы решили разобрать офисный блок. Таким образом, чтобы построить невероятный для Лондона небоскреб, пришлось, как в песне, сначала разрушить до основания старый.

Затем началось активное строительство. Высотка росла, а вместе с ней и затраты намного превзошли запланированный бюджет. На поддержку стройки века деньги выделило… государство Катар, потребовав 80% доли в этом грандиозном проекте. Так что теперь «Шард» по большей части принадлежит катарским властям.

По поводу внешнего вида тоже шли долгие дебаты. Защитники английской культуры, узнав и о названии, и о дизайне нового «рекордсмена», возмутились, назвав здание осколком в сердце английского наследия, но со временем смирились. 11 000 оконных стекол сверкают на солнце, удивляя туристов. Общая площадь здания составляет 602 779 квадратных футов (56 000 квадратных метров), что равно площади почти восьми футбольных полей стадиона Уэмбли. А на высоте 244 метров находятся прекрасная смотровая площадка и ресторан, откуда город видно как на ладони.

Долгое время «Осколок» был самым высоким зданием в Европе, пока его не обогнала московская башня «Меркурий-сити-тауэр» (339 метров).

Несмотря на опасения защитников английского культурного наследия, «Шард» замечательно вписался в пейзаж современного города. Сейчас небоскреб – одно из самых узнаваемых зданий Лондона; наряду с Тауэрским мостом и Букингемским дворцом он является символом британской столицы.

Самый высокий памятник

В Лондоне невероятное количество памятников, и среди всего множества можно выделить два выдающихся (в прямом смысле) монумента. Один из них – мемориал королевы Виктории перед Букингемским дворцом. Это самый высокий памятник монарху – 25 метров в высоту. Несмотря на значимость монумента, было решено, что строительство не будет финансироваться из государственной казны, а вестись исключительно на собранные средства. Пожертвования приходили не только от британского народа: так, в памятник вложились австралийская общественность, правительство Новой Зеландии и даже некоторые африканские племена. Денег собрали больше, чем нужно, так что хватило и на сам монумент, и на организацию пространства вокруг него, и на ремонт Букингемского дворца.

Открывали памятник в 1911 году старшие внуки королевы Виктории – Георг V и Вильгельм II. Интересно, что первоначально монумент был без четырех львов по краям, они появились гораздо позже. Об их истории можно почитать в одном из наших прошлых номеров.

Замечали ли вы, куда смотрит Виктория? Не на Букингемский дворец, а в противоположном направлении – на улицу Мэлл. Рядом с королевой – статуи Истины и Справедливости. По задумке архитектора сэра Томаса Брока, монаршая особа всегда обращала взгляд на свой народ, была справедлива и искала истину в любой ситуации.

Но все же титул самого высокого памятника в Лондоне достался Монументу в память о Великом лондонском пожаре. Колонна, возвышающаяся над городом, напоминает о том, что случилось 2 августа 1666 года: пожар уничтожил 80% столицы, тысячи людей остались без крова. В назидание потомкам, а также в память о катастрофе в 1677 году решили установить памятник, который должен был показать, что город может подняться из руин. Это самая высокая отдельно стоящая колонна в мире. Высота Монумента – 61,57 метров: согласно преданию, именно на таком расстоянии от колонны в XVII веке находилась пекарня Томаса Фэринора, откуда и начался пожар.

Сначала на самый верх колонны хотели поместить скульптуру Карла II, однако король, побоявшись, что потомки будут ассоциировать его с пожаром, отказался. На вершину Монумента ведут 311 ступеней винтовой лестницы, но ближе к верху они сужаются до такой степени, что двум людям сложно разойтись. Некогда балкон смотровой площадки был открыт, и, конечно, происходили трагические случаи: шесть человек покончили самоубийством, бросившись с балкона, а один джентльмен перевалился через перила балкона и, не удержавшись, полетел с высоты. С той поры смотровую площадку загородили решеткой, которая совершенно не мешает любоваться городом.

Самый высокий собор

Здесь пальму первенства, как несложно догадаться, занимает собор Святого Павла, находящийся на вершине холма Ладгейт-Хилл – самой высокой точки Сити. В XVIII веке здание было рекордсменом Лондона – 111 метров. Нынешний собор – пятое по счету воплощение храма. Самый первый, деревянный, был построен еще в 604 году, но сгорел через 70 лет, аналогичная судьба постигла и следующие два. А один из соборов был разрушен викингами. Нынешний, отстроенный на месте сгоревшего во время Великого лондонского пожара, о котором мы уже вспоминали, возвышается с конца XVII века.

Идея собора принадлежит знаменитому английскому архитектору Кристоферу Рену, который, к слову, был жутким домоседом и выбрался за границу всего один раз – в Париж, где и увидел необычные церкви с куполами. В Англии тогда так не строили. Образ купольного собора преследовал Рена, пока он не воплотил его в соборе Святого Павла.

Чтобы подняться под купол, нужно преодолеть 530 ступеней. Но это только кажется нереальным. Уже на середине пути вас ждет приятный сюрприз – Шепчущая галерея. Даже если тихо-тихо сказать что-то, на другом конце галереи – на расстоянии 32 метров – вас услышат очень ясно. С какой целью это было сделано, трудно утверждать наверняка: то ли докладывать обо всем происходящем внизу, то ли для тайных любовных признаний…

Строительство продолжалось почти 40 лет. Последний камень этого архитектурного шедевра в купол положил сын архитектора, тоже Кристофер, так как его отец в силу своего преклонного возраста уже не мог подняться на такую высоту.

Собор стал местом погребения более 200 выдающихся англичан, среди которых и сам архитектор Кристофер Рен. На его надгробии высечена надпись: «Читатель, если ты ищешь памятник – просто оглянись вокруг».

Благодаря своему размеру собор стал местом проведения самой грандиозной свадьба XX века – принца Чарльза и Дианы Спенсер. Обычно свадебные церемонии проходят в Вестминстерском аббатстве, но из-за огромного количества приглашенных (все-таки женится старший сын королевы, будущий король!) решено было перенести торжество в собор Святого Павла.

Самый большой магазин

Этот универмаг входит в тройку самых известных и посещаемых зданий Лондона. Речь, конечно же, о знаменитом Harrods. На площади 90 000 квадратных метров разместились 330 отделов, среди которых самый знаменитый и любимый туристами отдел сладостей и продуктов. История знаменитого универмага началась с небольшой лавочки 25-летнего Чарльза Генри Хэррода. Затем он купил небольшой магазинчик, позднее дело подхватил его сын. Именно в «Хэрродсе» был установлен первый в Великобритании эскалатор, где посетителей в конце движущейся лестницы встречали со стаканом виски, чтобы те отошли от стрессовой поездки. Но по-настоящему звездный час для магазина настал, когда он был назначен официальным поставщиком королевского двора (и являлся таковым до 2001 года).

Чтобы не попасть впросак, помните, что в универмаге действует дресс-код: туда запрещено входить в сланцах, велосипедных шортах, спортивной форме, пляжных шортах или купальниках, с босыми ногами или голым животом (а также если охрана посчитает ваш вид недостойным респектабельного магазина). Так, среди недопущенных оказались Кайли Миноуг, Джейсон Донован, отряд скаутов, женщина с ирокезом и целая команда донецкого «Шахтера», которая заявилась в магазин в спортивных костюмах.

В вечернее время Harrods виден издалека: 12 000 лампочек развешаны по периметру здания, и каждый день приходится менять до 300 из них. Лишь один раз лампочки выключили на весь день – в 1997 году, когда погибли принцесса Диана и Доди Аль-Файед, сын тогдашнего владельца универмага.

Самая длинная улица

Звание самое длинной улицы по праву получила Ротерхайт-стрит. Дорога длиной 2,4 километра проходит в районе Саутуарк вдоль берега Темзы. Именно из-за того, что улица извилистая, она и стала самой протяженной в Лондоне. На ней расположены многие исторические здания, среди которых, например, дом Нельсона, построенный на месте бывшей верфи в середине XVIII века. Свое название он получил в XIX столетии, после победы адмирала Нельсона в Трафальгарской битве.

Самый большой паб

Говоря о Лондоне, невозможно не упомянуть пабы. Англичане любят искать рекордсменов среди самых маленьких и старинных питейных заведений. Конечно же, нельзя не сказать о самом большом пабе столицы. Это «Портерхаус», расположенный в знаменитом Ковент-Гардене. Найти его легко: он выходит на Мейден-лэйн (там чуть ли не самый большой пивной сад в Лондоне). С первого взгляда и не скажешь, что это рекордсмен по величине среди пабов. Но, как мы помним, первое впечатление может быть обманчивым: он занимает целых три этажа, где можно попробовать самые разные сорта пенного напитка. Владельцы – ирландские пивовары, и большинство сортов доставляется напрямую из их пивоварни около Дублина. Ассортимент паба велик, и если вы здесь ничего не нашли на свой вкус, значит, слишком привередливы.

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Большой или маленький, Лондон моментально заставляет себя полюбить. И в какой части Лондона вы бы ни были, отличные впечатления вам гарантированы!

Подготовила Оксана Кеш