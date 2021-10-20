Взлет и падение Оскара Уайльда

Если говорить об эпатаже, то среди британских литераторов первым на ум приходит имя Оскара Уайльда – апологета философии эстетизма, самого парадоксального англоязычного драматурга, ярого приверженца декаданса и поклонника дендизма. Несмотря на то что со дня его смерти прошло более ста двадцати лет, Уайльд был и остается фигурой неоднозначной и чрезвычайно интересной.

Детство и юность

Надо сказать, что богемность в юном Оскаре была заложена еще его родителями: они были любителями искусства и держали у себя дома так называемый салон – клуб для встреч, где собирали культурно-артистическую элиту Дублина. Когда выросший в этом окружении юноша поступил в университет, чтобы изучать античную литературу, никто особо не удивился. Когда к литературе добавилась философия – это тоже никого не поразило, дело по тем временам было обычное, тем более что студентом Уайльд был блестящим: он получил несколько наград и выиграл грант на бесплатное обучение в Оксфорде, которым с радостью воспользовался.

В Оксфорде будущий писатель начал вести артистический образ жизни, носил необычную одежду, длинные волосы, участвовал в море сомнительных (с точки зрения истеблишмента) мероприятий и не боялся вслух высказывать идеи, считавшиеся в ту пору откровенно провокационными. В это время он и сформулировал свою философию эстетизма, где внешняя красота возведена в абсолютный идеал, которому подчинено все остальное. Своей целью Уайльд считал перенос красоты искусства в повседневную жизнь. В рамках этой идеи он сам оформлял свое жилье и подбирал себе костюмы. Результат был очень необычным и красивым, но страшно нефункциональным.

Начало творческого пути

Закончив университет, молодой человек попытался найти работу в альма-матер, но счел требования к преподавателям обременительными и передумал. Осел в Лондоне, снял квартиру в Челси – тогдашнем центре артистического новаторства – и всерьез занялся журналистикой. Печататься начал еще в Дублине, а его философия стала модной, совпав во многих ключевых точках с принципами ар-деко и движением прерафаэлитов. Уайльд стал очень известной фигурой. Он постоянно подогревал любопытство публики, например нередко фланировал по Пиккадилли, украсив себя цветами лилии. Карикатур на него рисовали массу, но популярность будущего писателя от этого только росла.

В то время Уайльд начал публиковать свои стихотворения, которые оказались очень успешными, автора стали считать английским олицетворением понятия «декаданс».

Несмотря на увлечение гомоэротикой, в 1884 году Уайльд купил семейный дом и женился на Констанции Ллойд, дочери ирландского судьи, за следующие два года она родила ему двоих сыновей. Но гомоэротика оказалась сильнее: женское тело показалось Оскару непривлекательным, и сразу же после второй беременности отношения между супругами сошли на нет. Вскоре у Уайльда появился и первый официальный любовник мужского пола, из тех же богемных кругов. С этого момента семья распалась – Констанция и дети жили в их семейном доме в Челси, а писатель большую часть времени проводил в гостиницах. Однако муж и жена остались друзьями.

Пик популярности

Тем временем Уайльд начал писать прозу, благодаря чему обрел небывалый успех. Прославились и его пьесы, полные блестящих диалогов и интересных рассуждений, а после выхода романа «Портрет Дориана Грея» слава автора и вовсе достигла апогея: появились клубы его поклонников – и творчества, и философии в целом, – и в конце 80-х годов XIX века Уайльд стал одной из самых ярких фигур британской литературной сцены.

Каждая новая его работа вызывала бурление в обществе: истеблишмент выходил из себя и требовал запретить новинку как аморальную, зато литературно-артистические круги были в восторге. Это вполне понятно: все произведения Уайльда представляли собой чрезвычайно жесткую пародию на высшее общество, аллегорическую, но вполне узнаваемую. Сатира никогда не пользовалась любовью у власть предержащих, но изменить общественное мнение им не удалось, и пьесы шли с большим успехом.

Одновременно у Уайльда сменилось несколько любовников. В ту пору однополые отношения были запрещены законом и карались тюремным заключением, однако пока он выбирал людей творческих, все терпели. Но в 1891 году Оскар познакомился с лордом Альфредом Дугласом, сыном маркиза Куинсберри – так начался самый скандальный роман Уайльда, который в итоге привел его к гибели.

Избалованный и эгоистичный Бози, как звали Дугласа друзья, совершенно не желал держать отношения в тайне, требуя совместных выходов в свет. Он тянул из Оскара деньги на множество дорогостоящих привычек и совершенно не беспокоился о том, к чему это может привести. В итоге скандал достиг таких масштабов, что в дело пришлось вмешаться папаше-маркизу. Стремясь сохранить остатки фамильной репутации и спасти сына от тюрьмы за мужеложство, он под угрозой лишения наследства потребовал от сына прекратить отношения с Уайльдом, а также поговорил с самим писателем – с той же целью.

Печальный финал

Бози совершенно не желал соглашаться на подобные требования, но терять наследство он тоже не хотел, поэтому придумал способ воздействовать на отца чужими руками в надежде, что после этого суд ограничит маркиза в распоряжении семейными деньгами. Дело в том, что отец написал Уайльду письмо: он отлично знал, что представляет собой его сынок, поэтому текст был составлен очень деликатно и давал понять, что лорд считает ориентацию Оскара его личным делом, никакого публичного разбирательства затевать не будет и хочет только, чтобы скандал перестал касаться его семьи. Уайльд же в ответ (по требованию Бози) обвинил маркиза в клевете – ложном обвинении в содомии.

Маркиза арестовали, у него не осталось выбора – или доказать, что обвинение не ложное, или самому отправляться в тюрьму, – и он выбрал первое. Пара не очень-то скрывалась, так что адвокаты легко нашли все нужные доказательства – и свидетелей, и письма. Уайльд взялся сам вести защиту, понадеявшись на свое красноречие. Его ответы были изящны и остроумны, зал смеялся не переставая, но против неопровержимых фактов писатель были бессилен. Под давлением улик ему пришлось отозвать свой иск. Сразу же после этого его арестовали от лица государства и отдали под суд по обвинению в нарушении общественной морали и мужеложстве, признали виновным и приговорили к двум годам каторжных работ.

От Оскара отвернулись все: и друзья, и вчерашние поклонники, – началась травля в газетах. Бози, почуяв, что его любовник теряет и славу, и деньги, тотчас испарился, сбежав за границу. Констанция с детьми сменила фамилию в попытках оградить сыновей от скандала и тоже навсегда уехала с ними из страны. Писатель отбыл свой срок полностью – все два года, в тюрьме общего режима. Это сломило его, и на свободу он вышел больным и морально уничтоженным человеком. После освобождения он уехал во Францию, где, постепенно спиваясь и впадая в нищету, три года спустя умер от менингита в возрасте сорока шести лет. А нам остались пьесы с остроумнейшими диалогами и «Портрет Дориана Грея» – самый правдивый роман о сделке с собственной совестью.

Подготовила Елена Чернявская