Жизнь стала дороже, или Инфляция перед «зимой недовольства»

На что британцы тратят деньги в непростые времена?

По прогнозам Банка Англии, к концу года инфляция вырастет до 4%, и этот скачок будет шоком. Однако потом обстановка должна стабилизироваться. Уже сейчас инфляция составляет 3,2% – значительно поднялись цены на продукты и транспорт. Это началось с тех пор, как Банк Англии получил право самостоятельно устанавливать процентные ставки. Конечно, стоимость жизни увеличилась также из-за проблем с поставками газа. В этом контексте эксперты советуют инвестировать в гособлигации и срочно вводить финансовое образование в школах. Какая категория населения пострадала больше всего и на чем начали экономить британцы?

Виноват Банк Англии

В первую очередь разберемся с инфляцией. Еще в августе – буквально за один месяц – показатели поднялись на 1,2 процентных пункта и достигли 3,2% – самого высокого уровня с 2012 года, отмечает издание Financial Times. Столь неожиданный скачок опроверг мнение Центробанка о том, что рост цен носит управляемый и временный характер, и привел к серьезному снижению уровня жизни осенью.

В тех случаях, когда индекс потребительских цен более чем на 1 процентный пункт выше 2-процентного целевого показателя Банка Англии, его управляющий Эндрю Бейли обязан объяснить канцлеру, почему цены поднялись так быстро и что банк намерен сделать для возвращения прежнего уровня инфляции.

Цены в Великобритании выросли на 2,7% только за последние шесть месяцев. В августе месячный рост цен на продукты питания, транспорт, отдых, мебель и рестораны составил более 1%. Конечно, рост инфляции и цен на товары связан с пандемией. По прогнозам аналитиков, счета за газ и электроэнергию резко увеличатся этой осенью, отражая рост оптовых цен, в то время как налог на добавленную стоимость вырастет до 12,5% для сектора индустрии гостеприимства в конце октября, а цены на продукты питания и одежду подскочат к концу ноября.

Станет ли инфляция серьезной угрозой в предстоящие месяцы или исчезнет после резкого всплеска – разового повышения цен в ходе восстановления экономики после пандемии? «Трудности с набором персонала, давление на предприятия, проблемы с цепочкой поставок и структурные изменения после COVID-19 – все указывает на более высокую инфляцию, по крайней мере, до конца этого года», – считает Яэль Селфин, главный экономист KPMG UK. А вот Хуссейн Мехди, макро-стратег из HSBC Global Asset Management, уверен: по мере приближения к 2022 году «свидетельства более стойких диспропорций спроса и предложения, а также растущего давления на заработную плату могут привести к более жесткой инфляции и более агрессивной политике». В свою очередь, Пол Дейлс, главный экономист Capital Economics по Великобритании, прогнозирует, что инфляция резко упадет в следующем году, а повышение процентной ставки отложится до 2023 года.

«Зима недовольства»

Увеличение стоимости энергоносителей также стало причиной повышения цен. В связи с этим лейбористы заявляют о приближении новой «зимы недовольства», обвиняя правительство в топливном и ценовом кризисах, а также сбое в цепочках поставок. Именно названные факторы повлияли на увеличение потребительских и деловых издержек.

Повышение цен затронет более 15 млн домохозяйств, застрявших на так называемых тарифах по умолчанию – тарифных планах на поставку газа и электроэнергии, которые автоматически взимаются с тех, кто не может переключиться на другой тариф или заключить сделку по фиксированной ставке.

Молодежь «под прицелом»

В связи с ростом цен на энергию и общим ухудшением экономической ситуации молодежь оказалась в центре внимания властей. Согласно исследованиям аналитического центра Demos, люди в возрасте от 18 до 30 лет имеют больше шансов сэкономить, чем представители любой другой возрастной группы, но при этом они остаются наиболее уязвимыми в финансовом отношении, пишет Sky News. В условиях «кризиса стоимости жизни» большая часть расходов у этой категории приходится на предметы первой необходимости. Один из главных выводов, сделанных экспертами центра, таков: «Правительству и финансовым учреждениям надо срочно принять меры, направленные на повышение финансового благополучия молодых людей после пандемии».

Отчет показал, что около ¾ молодых людей видят смысл в сбережениях на будущее, однако почти половина опрошенных имеют «низкую финансовую стабильность». То есть на деле у них оказывалось слишком много долгов или слишком мало денежных возможностей для оплаты своих счетов в случае финансового шока. Также выяснилось, что молодежь тратит в среднем в два раза больше, чем люди старшего возраста (начиная от 50 лет), на аренду и оплату коммунальных услуг. «Суровая реальность состоит в том, что многие молодые люди изо всех сил пытаются просто вовремя оплачивать свои ежемесячные счета, не говоря уже о других расходах. Сегодня необходимо создать систему финансовой безопасности, которая особенно нужна всем нам в условиях кризиса», – отметил Майк Ренье, исполнительный директор Yorkshire Building Society, спонсора данного исследования.

Британская молодежь столкнулась с финансовыми трудностями, а пандемия лишь усугубила их. Многие попали в тяжелое финансовое положение еще до начала COVID-19. «Это проблема требует безотлагательного решения, – призывают эксперты. – Надо помочь молодым людям, которые сталкиваются с чрезмерной задолженностью, научиться накоплению капитала и получить всестороннее финансовое образование». На этом фоне эксперты рекомендуют сделать финансовое образование обязательным, причем с начальных классов.

Помощь бизнесу

Премьер-министр Борис Джонсон планирует предоставить миллионы ссуд предприятиям, пострадавшим от роста мировых цен на газ. Такое решение поможет предотвратить закрытие заводов, вызванное высокими затратами на энергию.

Джонсон одобряет серию государственных займов на несколько миллионов фунтов стерлингов, чтобы поддержать отрасли промышленности, которым был нанесен урон вследствие роста мировых цен на газ. Так, компаниям, которым угрожает закрытие, будут предоставлены ссуды, чтобы предотвратить их закрытие зимой, а значит, и потерю тысяч рабочих мест. Кроме того, правительство пообещало поддерживать ограничение цен на энергию, чтобы помочь домохозяйствам, борющимся с ростом затрат.

Гособлигации от инфляции

Сегодня Великобритания выглядит как место, где инвесторам срочно нужна защита от инфляции. Когда цены растут, связанные с инфляцией внутренние государственные облигации становятся все более популярными – а все из-за того, что их основная сумма и процентные платежи увеличиваются и уменьшаются при изменении цен. Поскольку вследствие нехватки рабочей силы и товаров усиливаются опасения по поводу инфляции, интерес к облигациям резко вырос. Сейчас обратить внимание на гособлигации предлагается как крупным инвесторам, так и простым гражданам.

Даже в «обычное» время британские линкеры (инфляционные облигации) пользуются огромным спросом со стороны местных пенсионных фондов (особенно в случаях схем с установленными выплатами), которые обещают учитывать инфляцию при выплатах. Это снижает доходность и повышает уровень безубыточности (предполагаемый уровень инфляции). Получаемый доход привязан к индексу розничных цен, а не к индексу потребительских цен, используемому Банком Англии. Поскольку первый обычно на 0,8–1% выше второго, инфляционные ожидания должны быть снижены.

К слову, за последние полтора месяца доходность двухлетних облигаций Великобритании выросла на 42 базисных пункта, в то время как доходность двухлетних облигаций США – на 14 пунктов, а доходность облигаций Германии – всего на 5 пунктов. Годовые индексированные привязанные облигации в настоящее время предполагают уровень инфляции 5,8%, а пятилетние линкеры – 4%.