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Британия оказалась на грани карантина

Британия оказалась на грани карантина
фотоcommons.wikimedia.org

Больных стало больше в разы

Национальная служба здравоохранения призвала вернуть ограничения в связи с резким ростом заражения COVID-19. Так называемый план Б подразумевает возвращение к обязательному и повсеместному ношению масок, сообщает BBC.

Эксперты предполагают, что страна стоит на пороге очередного пика заболеваемости. Несмотря на то что число инфицированных возросло, показатели смертности значительно ниже, чем были в прошлом году. В связи с этим введение плана Б пока под вопросом. Помимо обязательного ношения масок, он подразумевает перевод сотрудников на удаленную работу и внедрение COVID-паспортов.

Исполнительный директор NHS Мэтью Тэйлор просит начать действовать по плану Б как можно скорее, не дожидаясь положительной динамики, во избежание перегрузки больниц. Однако министр Квази Квартенг выступает против ограничений и призывает увеличить темпы прививочной кампании. По мнению политика, из-за очередного карантина с таким трудом достигнутые после предыдущих локдаунов экономические показатели опять упадут.

Ежедневно в Великобритании выявляется до 50 тыс. случаев заболевания коронавирусом – это самый высокий показатель за три месяца. Министр здравоохранения Британии Саджид Джавид признал распространение штамма AY.4.2. Власти собирают экстренные совещания, чтобы решить, что делать дальше. Пока же работает план А, согласно которому необходимо ревакцинировать 30 млн человек.

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