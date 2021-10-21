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Facebook намеренно нарушает правила

Facebook намеренно нарушает правила
фотоcommons.wikimedia.org

Компания меняет имидж, чтобы порвать с прошлым

Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) оштрафовало Facebook на £50,5 млн. Компания отказалась предоставить информацию о покупке Giphy – сервиса для поиска и хранения анимированных изображений. Этот случай стал первым, когда соцсеть сознательно пошла на подобное нарушение, пишет The Guardian.

Британский регулятор запретил социальной сети интеграцию нового бизнеса на время расследования законности сделки, которую оценивают в £290 млн.

Несмотря на неоднократные предупреждения, Facebook не прекратил процесс поглощения, его представители намеренно отказались предоставить запрошенную специалистами информацию и лишили Giphy права на здоровую конкуренцию. Директор СМА по слиянию компаний Джоэл Бэмфорд подчеркнул, что штраф должен стать показательным для других предпринимателей, которые будут ставить себя выше законов.

Расследование будет продолжено, поскольку остались сомнения по поводу правомерности сделки. Предположительно, Facebook приобрел крупнейшего поставщика GIF-изображений, чтобы лишить Giphy возможности сотрудничать с другими соцсетями (Snapchat, TikTok и Twitter). В ходе собственной проверки Австрийское управление по защите конкуренции также оштрафовало компанию на €9,6 млн (£8,1 млн) за отсутствие уведомления о сделке. Законность слияния пристально изучают и в Австралии.

Складывается ощущение, что Facebook не особенно беспокоят штрафы за нарушения правил ведения бизнеса. Марк Цукерберг объявил о ребрендинге: компания готовится к смене имиджа. Согласно официальному заявлению, таким способом владелец соцсети хочет порвать с прошлым. Цукерберг основал Facebook 17 лет назад, и после череды громких скандалов, видимо, пришло время поменять хотя бы вывеску.

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